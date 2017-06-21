Десять центров спасения будут созданы на всем побережье российской Арктики

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Десять центров спасения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будут созданы на всем побережье российской Арктики. Об этом сообщил член Совфеда РФ от Мурманской области Игорь Чернышенко, выступая в исследовательском центре им. Вудро Вильсона в Вашингтоне на форуме, посвященном вопросам Арктики.
"Важное значение мы придаем системе поиска, спасения, безопасности северных путей. Для сведения, на всем побережье российской Арктики сегодня монтируются, в Мурманске уже открыт, десять центров спасения в случае чрезвычайной ситуации в северных морях", - отметил он.
Чернышенко также рассказал о том, что Северный флот ВМФ РФ "в последние годы занимается не только обороноспособностью страны, но и проблемами экологической очистки наследия Арктики, которые достались от советского времени".
Член Совфеда РФ подчеркнул, что Россия "вкладывает большие ресурсы и большие задачи в туристское направление в Арктике". "Около 30 лет совершаются туристские маршруты на Северный полюс на наших атомных ледоколах, совершено более 100 рейсов, там побывало несколько тысяч туристов в основном из зарубежных стран", - пояснил он, добавив, что россиян среди туристов не очень много.
Чернышенко подчеркнул, что "два важных порта для развития арктического туризма - Мурманск и Архангельск - решением российского правительства с 2017 года открыты для безвизового 72-часового посещения иностранными гражданами".