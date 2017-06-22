Международный фестиваль косторезного искусства сделают новым брендом Колымы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль косторезного искусства, который впервые пройдет в Магаданской области в октябре 2017 года, сделают новым брендом Колымы. Он не только позволит сохранить это ремесло, выявить новые таланты, но и привлечет туристов в регион, сообщил в четверг губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

"Резная кость - это одна из визитных карточек Магадана, я полностью с этим согласен, наравне с золотом, морепродуктами и нашей замечательной природой. Как фестиваль "Старательский фар" он может стать еще одним уникальным брендом Колымы, который будет известен далеко за пределами страны. Наша задача, чтобы международный фестиваль прошел на высоком организационном уровне", - сказал Печеный.

Участие в фестивале уже подтвердили косторезные школы Архангельской области, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского округов, Камчатского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), а также мастера из Казахстана, Китая, Финляндии. В программе, кроме выставки, уже обозначены мастер-классы и посвящение в студенты будущих косторезов, которые в этом году стали первыми учениками косторезного отделения, открывшегося в Магаданском колледже искусств.

В Магадане проводится ежегодный всероссийский фестиваль "Косторезное искусство народов России". В 2016 году гран- при завоевал мастер-косторез из Якутии Михаил Слепцов. Правительство Якутии намерено представить работы косторезов на третьем Восточном экономическом форуме, который в сентябре пройдет во Владивостоке.