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Овцеводческий комплекс на 100 тыс. голов появится в Курской области

В стране
22 июня, 10:09 UTC+3 КУРСК КУРСК 22, июня. /ТАСС

Первое поголовье ожидается из Австралии осенью этого года

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КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Овцеводческий комплекс на 100 тыс. голов будет создан в Курской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Александр Михайлов.

Интервью

Александр Михайлов

Губернатор Курской области: меня за 17 лет "снимали" с должности 42 раза

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"В Курской области "Мираторг" реализует масштабный проект стоимостью 160 млрд рублей, включающий свинокомплексы, которые уже работают. В этом году началось строительство самой современной по технологиям и оснащенности мясохладобойни, будет еще овцеводческий комплекс на 100 тыс. голов, завод по производству кормов для кошек и собак", - сказал Михайлов.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что первую овцеводческую ферму планируют построить в Фатежском районе. Первое поголовье ожидается из Австралии осенью этого года. Общий объем инвестиций составляет около 20 млрд рублей.

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