Овцеводческий комплекс на 100 тыс. голов появится в Курской области

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КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Овцеводческий комплекс на 100 тыс. голов будет создан в Курской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Александр Михайлов.
"В Курской области "Мираторг" реализует масштабный проект стоимостью 160 млрд рублей, включающий свинокомплексы, которые уже работают. В этом году началось строительство самой современной по технологиям и оснащенности мясохладобойни, будет еще овцеводческий комплекс на 100 тыс. голов, завод по производству кормов для кошек и собак", - сказал Михайлов.
В пресс-службе правительства региона пояснили, что первую овцеводческую ферму планируют построить в Фатежском районе. Первое поголовье ожидается из Австралии осенью этого года. Общий объем инвестиций составляет около 20 млрд рублей.