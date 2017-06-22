Овцеводческий комплекс на 100 тыс. голов появится в Курской области

КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Овцеводческий комплекс на 100 тыс. голов будет создан в Курской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Александр Михайлов.

"В Курской области "Мираторг" реализует масштабный проект стоимостью 160 млрд рублей, включающий свинокомплексы, которые уже работают. В этом году началось строительство самой современной по технологиям и оснащенности мясохладобойни, будет еще овцеводческий комплекс на 100 тыс. голов, завод по производству кормов для кошек и собак", - сказал Михайлов.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что первую овцеводческую ферму планируют построить в Фатежском районе. Первое поголовье ожидается из Австралии осенью этого года. Общий объем инвестиций составляет около 20 млрд рублей.