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Замглавы администрации президента РФ: контроль миграции важен на Северном Кавказе

В стране
22 июня, 15:54 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 22, июня /ТАСС

По словам Магомедсалама Магомедова, в России в последние годы стабильно улучшаются межнациональные отношения

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ПЯТИГОРСК, 22 июня /ТАСС/. Главными задачами руководства субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года на Северном Кавказе должны стать контроль миграционных процессов и противодействие радикализму. Такое мнение высказал в четверг в Пятигорске замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на ежегодном семинаре-совещании по вопросам реализации стратегии.

"Перед руководством субъектов округа стоят задачи обеспечение сбалансированной внутренней миграции, включающей переселение населения высокогорных районов. Также важны развитие агропромышленного сектора без ущерба для народов традиционно занятых в животноводстве, преодоление застарелых межэтнических противоречий, территориальных споров, создание условий для гармонизации межнациональных отношений. Стоят задачи противодействия новым радикальным идеологическим течениям, как в религиозной, так и в межнациональной сфере, обеспечение сбалансированной языковой политики", - сказал он.

Магомедов отметил, что важно не только обеспечить вовлечение молодежи в празднование общих для всей страны государственных праздников и памятных дат, но и "оказать содействие народной дипломатии, поддержать исторические традиции братства народов Кавказа".

Он добавил, что в России в последние годы стабильно улучшаются межнациональные отношения. "Число граждан, положительно оценивающих отношения между людьми разных национальностей, в 2017 году составляет 79,7% от общего числа опрошенных. Еще в 2013 году всего лишь 55% жителей страны так думали", - уточнил он.

В СКФО, по данным Магомедова, 78,4% людей оценивают межнациональные отношения, как позитивные. "Существенный рост показателей продемонстрировали почти все субъекты округа. Динамика очень серьезная и ее надо поддерживать", - подчеркнул он.

При этом возможность возникновения межнационального конфликта в своем населенном пункте допускают почти 24% опрошенных, а в стране в целом таких людей всего 14%. "Хотел бы вас попросить держать во внимании эти показатели", - обратился Магомедов к участникам совещания.

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Персоны
Магомедов, Магомедсалам Магомедалиевич
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