Путин поручил упростить механизм предоставления "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил ускорить государственный кадастровый учет земельных участков в рамках программы "дальневосточного гектара".

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам "Прямой линии" с россиянами.

Срок его исполнения - до 31 декабря 2017 года.

Также глава государства распорядился обеспечить достоверность данных, содержащихся на официальном сайте федеральной информационной системы для предоставления гражданам таких земельных участков, его бесперебойную работу и внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение механизма их предоставления.