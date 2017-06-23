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Путин поручил упростить механизм предоставления "дальневосточного гектара"

В стране
23 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Срок исполнения поручения - до конца года, сообщается на сайте Кремля

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил ускорить государственный кадастровый учет земельных участков в рамках программы "дальневосточного гектара".

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам "Прямой линии" с россиянами.

Срок его исполнения - до 31 декабря 2017 года.

Также глава государства распорядился обеспечить достоверность данных, содержащихся на официальном сайте федеральной информационной системы для предоставления гражданам таких земельных участков, его бесперебойную работу и внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение механизма их предоставления.

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"Дальневосточный гектар" "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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