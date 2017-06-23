Сборная юных математиков РФ готовится в "Сириусе" к олимпиаде школьников в Рио-де-Жанейро

СОЧИ, 23 июня. / Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Сборы национальной команды России по математике проходят в эти дни в образовательном центре "Сириус", сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС руководитель национальной команды России по математике Назар Агаханов.

"Мы проводим в "Сириусе" установочные сборы для кандидатов и членов национальной команды по математике. Участие в них принимают 23 ученика 7–11 классов, все они — победители и призеры всероссийских и региональных олимпиад. Шесть из них в составе национальной сборной представят Россию на Международной олимпиаде по математике в Рио-де-Жанейро", — сказал Агаханов.

Всего в июньской смене "Сириуса" по программе углубленного изучения математики занимаются 137 ребят, 66 из них — дипломанты Олимпиады имени Леонарда Эйлера, 48 призеров и победителей всероссийских и региональных олимпиад, 24 школьника — кандидаты и члены национальной команды.

Как отметила руководитель учредившего центр "Сириус" Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, математика стала первым научным направлением центра, который в 2014 году был открыт на базе олимпийских объектов Сочи и первоначально принимал у себя только юных спортсменов.

"Те задачи, которые нам формулировали математики в 2015 году, сейчас получили развитие. Одна из них — соблюсти баланс между высокой мотивированностью после обучения в "Сириусе" и продолжением образования. Все выпускники сегодняшней программы поступят к этим же преподавателям и продолжат обучение, но уже в онлайн-среде", — рассказала Шмелева.

Это стало возможным благодаря интернет-площадке, которую "Сириус" создает совместно с компанией "Яндекс".

Олимпиада как семейная традиция

За два года была решена и другая задача — уйти от элитарности олимпиадной математики, когда на олимпиады попадали в основном дети из столичных школ и профильных лицеев. География национальной команды в этом году представлена 6 регионами: Москва, Санкт-Петербург, а также Кировская, Московская, Новосибирская и Ярославская области. Во второй раз будет участвовать в международном состязании юных математиков Георгий Вепрев из Рыбинска Ярославской области.

"В предыдущей олимпиаде я выступил не очень интересно, потому что завоевал лишь бронзовую медаль. Надеюсь, этот опыт поможет мне в этом году лучше подготовиться", — признался ТАСС юный математик.

Старшеклассник из Санкт-Петербурга Кирилл Тыщук впервые будет принимать участие в международной математической олимпиаде. Но о том, "как там", он уже знает, как говорится, из первых уст.

"Старший брат занимался в математическом кружке в 239-м лицее (физико-математический лицей города Санкт-Петербурга. — Прим. ТАСС), в 10-м классе выиграл международную олимпиаду. Подумав, а вдруг это у нас семейное, родители и меня отдали в четвертом классе в этот кружок, стало получаться, и вот теперь я еду в Рио-де-Жанейро", — рассказал школьник.

Главный совет, который получил Кирилл от опытного брата, — "не волноваться и не пасовать перед неудачами".

"Гаммы" для математиков

По словам руководителя математической смены, члена Консультативного совета Международной математической олимпиады Назара Агаханова, подобные сборы перед олимпиадой помогают участникам не только настроиться на победу, но и в очередной раз "натренировать" мозг.

"Для чего нужны тренировки сборных? Первая цель — это ровно то же самое, для чего великие исполнители-музыканты каждый день играют гаммы, тренируют свои способности. Математикам нужно ежедневно, почти ежедневно, напрягать свои мозги, для того чтобы раскрывались творческие способности. Кроме того, во время таких занятий какие-то методы и идеи, которые прошли мимо, могут неожиданно проявиться", — рассказал тренер сборной по математике.

Задачи для олимпиад любого уровня придумывают математические "композиторы", ими обычно становятся победители прошлых состязаний или ученые-математики. Задание должно быть не просто новым, но и таким, чтобы для его решения нужно было применить некую идею, не широко известную.

"Очень сложно для этих ребят находить задания, с которыми они бы не справились, — оценил способности нашей сборной по математике Агаханов. — Они уже многие на высоком уровне, выступали на олимпиадах и почти все знают".