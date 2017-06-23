В девяти регионах Дальнего Востока стартует проект для журналистов и активистов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Проект для журналистов и активистов "Дальний Восток. Созидатели" будет запущен в девяти регионах Дальнего Востока с 3 по 8 июля. Он посвящен благотворительным сообществам и волонтерам дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. В настоящее время открыт прием заявок на участие.

"С 3 по 8 июля 2017 года в девяти регионах Дальнего Востока при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и журнала "Русский репортер" стартует свободный межрегиональный проект для журналистов и гражданских активистов медиаполигон "Дальний Восток. Созидатели", посвященный благотворительным, общественным сообществам, волонтерам и замечательным людям дальневосточных регионов. Открылся прием заявок на участие в проекте", - говорится в сообщении.

По словам организаторов проекта, главная цель медиаполигона - рассказать о людях дела и тем самым укрепить позитивный облик России. "Цель мероприятия - показать всем, что Россия - это не только "дураки и дороги", но и настоящие люди, которые делают настоящие дела. Созидатель для участников медиаполигона - герой нашего времени, волонтер, активист общественного движения, организатор социальных инициатив, основатель благотворительного фонда, социально ответственный предприниматель, любой человек или сообщество, которые своей деятельностью развивают и улучшают среду вокруг", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках работы проекта пройдут лекции о тенденциях современной журналистики, интерактивные дискуссии, круглые столы, вебинары и практические интенсивы для журналистов, общественников, гражданских активистов и горожан. Завершится семинар 24-часовой мультимедийной трансляцией "Дальний Восток. Созидатели-24", во время которой участники проекта расскажут о самых интересных людях Дальнего Востока.

Проект начался в 2011 году и прошел в 11 городах России и стран СНГ: Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Минске (Белоруссия), Перми, Челябинске, Самаре, Ереване (Армения), Ростове-на-Дону и Тюмени.