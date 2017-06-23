Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В девяти регионах Дальнего Востока стартует проект для журналистов и активистов

В стране
23 июня, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Главная цель медиаполигона - рассказать о людях дела и тем самым укрепить позитивный облик России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Проект для журналистов и активистов "Дальний Восток. Созидатели" будет запущен в девяти регионах Дальнего Востока с 3 по 8 июля. Он посвящен благотворительным сообществам и волонтерам дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. В настоящее время открыт прием заявок на участие.

"С 3 по 8 июля 2017 года в девяти регионах Дальнего Востока при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и журнала "Русский репортер" стартует свободный межрегиональный проект для журналистов и гражданских активистов медиаполигон "Дальний Восток. Созидатели", посвященный благотворительным, общественным сообществам, волонтерам и замечательным людям дальневосточных регионов. Открылся прием заявок на участие в проекте", - говорится в сообщении.

По словам организаторов проекта, главная цель медиаполигона - рассказать о людях дела и тем самым укрепить позитивный облик России. "Цель мероприятия - показать всем, что Россия - это не только "дураки и дороги", но и настоящие люди, которые делают настоящие дела. Созидатель для участников медиаполигона - герой нашего времени, волонтер, активист общественного движения, организатор социальных инициатив, основатель благотворительного фонда, социально ответственный предприниматель, любой человек или сообщество, которые своей деятельностью развивают и улучшают среду вокруг", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках работы проекта пройдут лекции о тенденциях современной журналистики, интерактивные дискуссии, круглые столы, вебинары и практические интенсивы для журналистов, общественников, гражданских активистов и горожан. Завершится семинар 24-часовой мультимедийной трансляцией "Дальний Восток. Созидатели-24", во время которой участники проекта расскажут о самых интересных людях Дальнего Востока.

Проект начался в 2011 году и прошел в 11 городах России и стран СНГ: Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Минске (Белоруссия), Перми, Челябинске, Самаре, Ереване (Армения), Ростове-на-Дону и Тюмени.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
10
Почти 200 участников слета казачьей молодежи сдадут нормы ГТО в Ростовской области
Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
7
Крупнейший атомный ледокол "50 лет Победы" отправился с туристами на Северный полюс
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама