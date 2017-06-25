На Алтае открылся благотворительный экологический фестиваль "Солоны-2017"

ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 июня. /ТАСС/. Благотворительный экологический фестиваль "Солоны-2017" открылся в воскресенье в Республике Алтай. Мероприятие проходит в регионе во второй раз, фестиваль продлится до 6 июля и его основная цель - помощь в решении экологических и социальных задач, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Фестиваль открылся сегодня на центральной площади в городе Горно-Алтайске, также он в течении десяти дней пройдет и на других площадках региона - в Онгудайском, Усть-Канском, Улаганском и Усть-Коксинском районах. В этом году фестиваль, который организовали благотворительный фонд "Система" при поддержке правительства региона (с участием компаний группы АФК "Система"), посвящен Году экологии и 100-летию особо охраняемых природных территорий. В рамках этого масштабного мероприятия, пройдут несколько десятков благотворительных и социальных проектов", - сказали в ведомстве.

По словам президента благотворительного фонда "Система" Елены Чернышковой, вариант партнерских благотворительных фестивалей уже успешно опробован в прошлом году.

"Такие фестивали позитивно влияют на развитие социальной среды региона, а также создают основу для развития регионального волонтерского движения. В августе аналогичный фестиваль состоится в республике Карелия. Фестиваль "Солоны" нацелен на улучшение качества жизни детей, на профориентацию и улучшение социальной среды в регионе. В этом году мы расширили географию на отдаленные территории региона - в прошлом году в наших мероприятиях участвовали около 5 тысяч детей, и мы рассчитываем чуть ли не вдвое расширить детскую аудиторию", - пояснили Чернышкова.

Мероприятия фестиваля "Солоны-2017"

Дети из отделенных районов региона в рамках фестиваля "Солоны-2017" получат и гуманитарную помощь от организаторов - это около 3,5 тонн различных вещей, одежды и игрушек. Также, благотворительный фонд "Детский мир" откроет шесть детских комнат в больницах региона, где смогут играть и развиваться маленькие пациенты. Для гостей и участников в Горно-Алтайске организованы две экспозиции: это выставка Государственного Русского музея - 20 репродукций картин Ивана Айвазовского и 22 работы участников российского фестиваля природы "Первозданная Россия".

Также, среди мероприятий фестиваля - общение с творческой группой известных актеров, режиссеров и детских писателей. Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, худрук киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский встретится с юными жителями региона и покажет новые серии киножурнала. Для ребят в нескольких оздоровительных лагерях республики актеры проведут мастер-классы.

Уже сегодня на открытии фестиваля подведены итоги акции по защите кабарги - самого маленького в мире безрогого оленя. Для спасения популяции в школах проводили сбор пластика для переработки, а вырученные средства направили на покупку фотоловушек для фиксирования поголовья кабарги и отслеживания браконьеров. Также, в рамках фестиваля в регионе пройдет экологический форум "100 лет заповедной системе России". Завершит форум вручением грантов - 600 тыс. рублей для развития инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Алтая.

"В этом году формат немного изменен: учитывая Год экологии, добавилась экологическая тематика, это только дополнит фестиваль, но он остается по-прежнему социально ориентированным. Если посмотреть на Республику Алтай, мы много внимания уделяем социальным вопросам - более 60% нашего бюджета социально ориентированы", - отметил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Михаил Моргачев.

Благотворительный фестиваль "Солоны" в Республике Алтай проводится в рамках сотрудничества правительства региона и Благотворительного фонда "Система". Председатель попечительского совета фонда Владимир Евтушенков и глава Республики Алтай Александр Бердников подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 2016 года.