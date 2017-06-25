Улице Пролетарской Диктатуры в Петербурге вернут историческое название

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Улице Пролетарской Диктатуры, расположенной рядом со Смольным в центре Санкт-Петербурга, вернут историческое название - Лафонская - в честь одной из первых начальниц Смольного института благородных девиц. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте комитета по культуре города.

"С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) от 30 июня 2016 года правительство Санкт-Петербурга постановляет возвратить улице Пролетарской Диктатуры в Центральном районе историческое наименование Лафонская улица", - говорится в документе.

Улица расположена рядом со зданием городского правительства и Смольным собором - от Ярославской улицы и Смольного проспекта до Таврического переулка. Название "улица Пролетарской Диктатуры" она получила в 1952 году. До этого, в течение почти 90 лет улица носила название Лафонская - в честь Софьи де Лафон, второй начальницы Смольного института благородных девиц, занимавшей этот пост в течение 30 лет. При этом расположенная на данной улице площадь Пролетарской Диктатуры свое название не изменит.

Ранее решением Топонимической комиссии были возвращены исторические названия улицам в Колпинском районе. Вместо Володарской улицы появилась улица Адмиралтейская, улица Урицкого стала Соборной, а Лагерное шоссе переименовали в Вознесенское.