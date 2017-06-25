Улице Пролетарской Диктатуры в Петербурге вернут историческое название

Короли рекламы: лучшие ролики фестиваля "Каннские львы"Культура 25 июня, 12:56
DM: автомобиль врезался в группу людей возле мечети в английском НьюкаслеМеждународная панорама 25 июня, 12:42
Мутко: Федор Емельяненко всегда будет считаться выдающимся спортсменомСпорт 25 июня, 12:32
Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с жертвами пожара в ПенджабеПроисшествия 25 июня, 12:20
Мутко: в российском футболе никогда не было и не будет проблем с допингомСпорт 25 июня, 12:07
СМИ: Эрдоган объяснил ухудшение здоровья скачком давления из-за диабетаМеждународная панорама 25 июня, 12:01
Гаджиев: Федор Емельяненко может изменить первоначальное решение и уйти из спортаСпорт 25 июня, 12:01
Гильерме: сборной России надо поднять голову после поражения от мексиканцевСпорт 25 июня, 11:42
Российский боец Минаков заявил, что с удовольствием сразился бы с МитриономСпорт 25 июня, 11:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Улице Пролетарской Диктатуры, расположенной рядом со Смольным в центре Санкт-Петербурга, вернут историческое название - Лафонская - в честь одной из первых начальниц Смольного института благородных девиц. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте комитета по культуре города.
"С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) от 30 июня 2016 года правительство Санкт-Петербурга постановляет возвратить улице Пролетарской Диктатуры в Центральном районе историческое наименование Лафонская улица", - говорится в документе.
Улица расположена рядом со зданием городского правительства и Смольным собором - от Ярославской улицы и Смольного проспекта до Таврического переулка. Название "улица Пролетарской Диктатуры" она получила в 1952 году. До этого, в течение почти 90 лет улица носила название Лафонская - в честь Софьи де Лафон, второй начальницы Смольного института благородных девиц, занимавшей этот пост в течение 30 лет. При этом расположенная на данной улице площадь Пролетарской Диктатуры свое название не изменит.
Ранее решением Топонимической комиссии были возвращены исторические названия улицам в Колпинском районе. Вместо Володарской улицы появилась улица Адмиралтейская, улица Урицкого стала Соборной, а Лагерное шоссе переименовали в Вознесенское.