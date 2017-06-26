Медпункт для 3 тыс. жителей поселка Емар в Приморье откроют к началу осени

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Медпункт для жителей поселка Емар в пригороде Владивостока планируется открыть к началу осени, сообщили в понедельник в пресс-службе Закособрания Приморья. Сейчас медпункта здесь нет, и около 3 тыс. жителей населенного пункта вынуждены ездить в отдаленную поликлинику в районе.
"Мы предметно занимались этим вопросом вместе с председателем комитета Законодательного собрания Игорем Чемерисом и директором Всероссийского детского центра "Океан" Андреем Базилевским. Сейчас есть решение Росимущества о передаче помещения, где прежде находилась амбулатория, от Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан" в безвозмездное пользование администрации Приморского края. Поэтому планируется, что медицинский пункт будет открыт в конце августа-начале сентября. Более того, уже есть специалист - терапевт, - который будет вести прием", - цитирует пресс-служба председателя Заксобрания региона Александра Ролика.
По данным властей, руководство "Океана" предоставит квартиру в поселке Емар для терапевта, который будет работать в медпункте. Амбулатории планируется предоставить оборудование для компьютерной томографии и зубопротезный кабинет.
Поселок Емар расположен на берегу Уссурийского залива, севернее бухты Лазурная. Здесь есть школа, детский сад, почтовое отделение, магазины, АЗС. Градообразующее предприятие - Всероссийский детский центр "Океан".