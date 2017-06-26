В Калуге открыли памятник фронтовым хирургам

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КАЛУГА, 26 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Памятник фронтовым хирургам открылся в понедельник в Калуге, его установили на добровольные пожертвования.
"Это памятник всем тем медикам, которые принимали участие в боевых действиях, которые спасали солдат и офицеров и многих возвращали в строй", - сказал на церемонии открытия памятника губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Памятник изображает хирурга в палатке во время операции. Монумент высотой 2,2 метра выполнен из бронзы и гранита.
Как пояснил ТАСС главный хирург Больницы скорой медицинской помощи Калужской области Алан Цкаев, прообразом памятника стал советский хирург Владимир Левит. "Это выдающийся советский хирург, в годы Великой Отечественной войны он был организатором хирургического обеспечения войск", - отметил Цкаев. Он добавил, что памятник создавался на добровольные пожертвования.
"Скульптором выступил Алан Калманов - член-корреспондент Российской академии художеств и заслуженный художник РФ. Это первый в России отдельный памятник фронтовому хирургу. В нем мы хотели передать подвиг военного врача, который оперировал на передовой", - сказал собеседник агентства.