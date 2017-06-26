ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра поддержит передачу муниципалитетам полномочий и финансирования. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в понедельник на открытии III ежегодной конференции Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) "Местное самоуправление: служение и ответственность", которая посвящена памяти погибшего 19 лет назад мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

"Округ поддержит дальнейшее укрепление местных бюджетов, передачу на места как полномочий, так и связанных с ними источников финансирования. Это именно то, в чем нуждаются муниципалитеты нашей страны. Уверена, что наша конференция позволит выработать новые подходы в этой сфере", - приводит департамент общественных и внешних связей региона слова губернатора.

По словам Комаровой, конференция этого года примечательна для югорчан тем, что региональное отделение Всероссийского Совета в округе было открыто десять лет назад. С тех пор региональная организация развилась до 22 местных отделений в муниципальных образованиях и объединяет 430 человек. "Как было отмечено участниками конференции, Югре можно гордиться достижениями системы местного самоуправления. Одним из направлений, опыт региона в котором особенно востребован в других регионах, является передача функций по оказанию социальных услуг некоммерческим организациям", - пояснили в департаменте.

В качестве еще одной практики на конференции был отмечен реализуемый в Югре "Марафон благоустройства", направленный на формирование комфортной городской среды и запланированный на основе предложений людей, в том числе с использованием инструментов инициативного бюджетирования, краудсорсинга, ТОСов и общественных советов.

Всего в конференции приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций из 40 регионов России. Открывая заседание, председатель ВСМС, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров отметил, что столь представительный форум собрался для того, чтобы обсудить вопросы "справедливости, открытости власти, уважения и самоуважения".

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских акцентировал внимание на "изменении смыслов" местного самоуправления. По его словам, если 10-20 лет назад основные задачи муниципальной власти заключались лишь в поиске средств на обеспечение насущных нужд населения, то сегодня речь идет о планомерном поступательном развитии. "Мы видим, как далеко за эти 19 лет продвинулось местное самоуправление в России, изменились не только условия, но также смысл и содержание деятельности мэров. Вспоминая об этом непростом времени, воздадим должное местным руководителям той поры, благодаря им тогда удалось поддерживать нормальную жизнь граждан, а во многом и сохранить нашу страну", - отметил Холманских.

Памятные мероприятия

Ранее ТАСС сообщал, что в Нефтеюганске в понедельник прошли памятные мероприятия, приуроченные к 19-й годовщине со дня гибели первого мэра города Владимира Петухова.

Почтить память Петухова в Нефтеюганск приехали представители органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления субъектов России, родственники, друзья, соратники погибшего мэра. Они возложили цветы к его памятнику-бюсту.

Трагическая гибель Петухова

Владимир Петухов был убит утром 26 июня 1998 года, когда направлялся пешком на работу. Гибели мэра предшествовал конфликт с градообразующим предприятием - нефтяной компанией ЮКОС. Мэр обвинил компанию в том, что она не платит налоги в местный бюджет, из-за чего в городе начались перебои с выплатой заработной платы и работой коммунальных служб.

В июне 1998 года мэр объявил голодовку, потребовав возбудить уголовное дело против руководства ЮКОСа. Голодовка Петухова прекратилась после обещания тогдашнего губернатора ХМАО Александра Филипенко проверить информацию и принять меры. Однако через несколько дней Петухов был расстрелян из автомата неподалеку от здания городской администрации.

Убийство произошло в день рождения тогдашнего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. За убийство первого избранного мэра Нефтеюганска Московским городским судом был осужден экс-руководитель отдела службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин.