Сахалин к ВЭФ-2017 построит павильон в виде гигантского лосося

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Павильон в виде гигантского лосося - "Остров-рыба", символизирующий богатство и уникальность природы Сахалина и Курил, представят власти региона на фестивале "Улица Дальнего Востока", в рамках Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"На площадке нашего павильона можно будет узнать о десятках различных туристических направлений и возможностях для отдыха. Ощутить себя на склонах горнолыжного курорта, узнать о мерах поддержки участников программы "Дальневосточный гектар" или новых технологиях в сельском хозяйстве. Посетителям, как и в прошлом году, мы предложим морские деликатесы", - сказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Остров-рыба" будет иметь в длину 20 метров, в ширину - 10, высоту - до 8 метров. Также предусмотрена эффектная система подсветки сооружения - в темное время суток оно будет переливаться яркими огнями.

Внутри павильона, в зоне, расположенной у входа, гости получат представления о регионе от музейного экскурсовода. Потом расположится туристическая зона, где посетители смогут приобрести путевки со скидками по 50 разработанным маршрутам Сахалина. Также, посетители смогут сфотографироваться на фоне искусственного сугроба или эффектных горных склонов острова, надев спортивное снаряжение, а также при помощи 3D-шлема совершить виртуальную экскурсию по курорту "Горный воздух".

На ВЭФ-2016 региональными властями было подписано 17 соглашений на сумму почти 30 млрд рублей в таких сферах как сельское хозяйство, туризм, транспорт, бальнеология, спорт, топливно-энергетический комплекс, торговля и рыбная отрасль.