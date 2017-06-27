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Хлопонин поручил проверить 14 полигонов в субъектах РФ, которые должны были закрыть

В стране
27 июня, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Вице-премьер поручил проверить, насколько полигоны "действительно закрыты или там продолжается такая же ситуация, как и с "Кучино"

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Вице-премьер РФ Александр Хлопонин

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор проверит 14 мусорных полигонов в регионах России, которые должны были закрыть. Такое поручение дал вице-премьер Александр Хлопонин в ходе совещания в правительстве России.

"Я бы здесь тоже хотел дать поручение, Сергей Ефимович [Донской - глава Минприроды РФ], и Росприроднадзору - у нас есть 14 полигонов, которые по предложению субъектов должны были быть закрыты. Я бы хотел дать поручение Росприроднадзору по всем этим полигонам, которые как бы закрыты, провести выездную проверку - насколько они действительно закрыты или там продолжается такая же ситуация, как и с "Кучино", - сказал Хлопонин.

Закрытие полигона в Балашихе

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Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту России Владимиру Путину жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.

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Хлопонин, Александр Геннадиевич
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