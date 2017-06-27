Хлопонин поручил проверить 14 полигонов в субъектах РФ, которые должны были закрыть

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор проверит 14 мусорных полигонов в регионах России, которые должны были закрыть. Такое поручение дал вице-премьер Александр Хлопонин в ходе совещания в правительстве России.

"Я бы здесь тоже хотел дать поручение, Сергей Ефимович [Донской - глава Минприроды РФ], и Росприроднадзору - у нас есть 14 полигонов, которые по предложению субъектов должны были быть закрыты. Я бы хотел дать поручение Росприроднадзору по всем этим полигонам, которые как бы закрыты, провести выездную проверку - насколько они действительно закрыты или там продолжается такая же ситуация, как и с "Кучино", - сказал Хлопонин.

Закрытие полигона в Балашихе

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту России Владимиру Путину жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.