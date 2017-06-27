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В Саратове впервые в России разработают объемно-пространственный регламент развития города

В стране
27 июня, 14:50 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ/ 27, июня. /ТАСС

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов также добавил, что город имеет большой потенциал для развития туризма

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Саратов

Саратов

© Артем Геодакян/ТАСС

САРАТОВ/, 27 июня. /ТАСС/. Саратов станет первым городом в России, где разработают объемно-пространственный регламент, позволяющий развивать городское пространство и регулирующий отношения между властью, горожанами и девелоперами. Об этом сообщил во вторник первый вице- премьер РФ Игорь Шувалов в ходе рабочего визита в Саратовскую область.

"Мне рассказали, что Саратов стал первым пилотным городом, для которого разрабатывается объемно-пространственный регламент. Этот инструмент должен сделать полностью прозрачными взаимоотношения между девелоперами, властями и горожанами", - сказал Шувалов.

Он добавил, что Саратов имеет большой потенциал для развития туризма. "Волга, наличие больших зеленых территорий - все это большой потенциал для развития городской комфортной среды и внутреннего туризма", - сказал Шувалов.

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