В Саратове впервые в России разработают объемно-пространственный регламент развития города

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САРАТОВ/, 27 июня. /ТАСС/. Саратов станет первым городом в России, где разработают объемно-пространственный регламент, позволяющий развивать городское пространство и регулирующий отношения между властью, горожанами и девелоперами. Об этом сообщил во вторник первый вице- премьер РФ Игорь Шувалов в ходе рабочего визита в Саратовскую область.
"Мне рассказали, что Саратов стал первым пилотным городом, для которого разрабатывается объемно-пространственный регламент. Этот инструмент должен сделать полностью прозрачными взаимоотношения между девелоперами, властями и горожанами", - сказал Шувалов.
Он добавил, что Саратов имеет большой потенциал для развития туризма. "Волга, наличие больших зеленых территорий - все это большой потенциал для развития городской комфортной среды и внутреннего туризма", - сказал Шувалов.