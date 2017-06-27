Ядерные отходы из Арктики будут использованы в мирной энергетике

МУРМАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) атомных подлодок, скопившееся в хранилище в губе Андреева Баренцева моря, будет использовано на атомных станциях. Об этом заявил во вторник генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии отправки первой партии ОЯТ на предприятие "Маяк" для дальнейшей переработки.

"Отработавшее топливо мы не утилизируем, а отправляем на гражданскую "службу". Оно будет переработано для использования в реакторных установках на атомных станциях", - сказал глава атомной госкорпорации.

Это возможно благодаря тому, что на АПЛ используется более обогащенное ядерное топливо. Из-за этого оно расщепляется не в полной мере, и современные разработки ученых позволяют использовать его и дальше.

Проблемный объект

В начале 1960-х годов в губе Андреева в Мурманской области была создана военная база ВМФ. Помимо обслуживания атомных установок подводных лодок Северного флота, здесь хранились радиоактивные отходы кораблей с ядерными энергетическими установками и судов обеспечения.

В 1982 году произошла авария - из-за поломки хранилища стала вытекать радиоактивная вода. Экстренно было создано новое хранилище. В 1989 году перегрузка ОЯТ в это временное хранилище была завершена. При этом на территории существенно ухудшилась радиационная обстановка.

После этого была первая попытка модернизировать хранилище и подготовить отходы к вывозу, но работы были заморожены в начале 1990-х.

Всем миром против радиации

В рамках нового проекта, который стартовал в конце 1990-х, была проведена масштабная работа по нормализации радиационной обстановки, комплексным инженерно- геологическим и радиационным изысканиям, проектированию новых строительных объектов и конструированию новых технических средств.

Как отметила на церемонии отправки первой партии ОЯТ губернатор Мурманской области Марина Ковтун, к работам были подключены представители семи государств. "В России, когда трудная задача решается общими усилиями, обычно говорят "сделано всем миром". Это выражение как нельзя лучше подходит к нашему случаю. Семь государств, множество организаций, тысячи людей вместе трудились ради общей цели - сделать Арктику безопасной", - сказала глава региона.

С нею был солидарен и глава МИД Норвегии Бёрге Бренде. "Лучше с этими проблемами справляться сейчас, чем оставлять их решение будущим поколениям. И именно это мы делаем с вами сегодня", - заявил он.

Ноу-хау помогут экологии Арктике

По данным Росатома, за время сотрудничества был реализован 121 международный контракт, выполнено около 45 научных исследований и разработок для обеспечения безопасных условий строительства и дальнейшей эксплуатации хранилища. Как рассказал журналистам руководитель проекта по международной технической помощи "Росатома" Анатолий Григорьев, для этого были разработаны и опробованы уникальные технологии. "Для проекта привлекались ведущие ученые из разных стран - Великобритании, Франции, Германии, Японии, сообща решались уникальные задачи", - отметил он.

По его словам, разработанные для хранилища в губе Андреева методы безопасного содержания, перегрузки и переработки ядерного топлива в дальнейшем могут быть использованы во всем мире. В частности, при консервации атомных станций, утилизации отходов их деятельности, а также при ликвидации накопленных ядерных отходов, в первую очередь в арктическом регионе.

Стоимость проекта составила около 250 млн долларов. Основную часть выделил Европейский банк реконструкции и развития.

Сотни тонн ядерного топлива

В мае 2017 года в губе Андреева началась выгрузка ОЯТ из хранилища. Во вторник, 27 июня, состоялась отправка первой партии для дальнейшей переработки. На специализированном судне "Россита" на предприятие "Атомфлот" для дальнейшей доставки на предприятие "Маяк" были отправлены 9 контейнеров с опасными отходами. Всего в первую партию вошло около 350 тепловыделяющих сборок (ТВС) - металлических трубок, каждая из которых содержит от 15 до 22 кг ОЯТ.

Всего же в хранилище находится 22 тыс. ТВС. "Отсюда предстоит отправить еще 50 таких партий. По предварительным оценкам, на это уйдет 10 лет", - отметил Григорьев.

При этом новые отходы в губе Андреева складироваться уже не будут.