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В Омской области открыты восемь пляжей

В стране
28 июня, 11:21 UTC+3

Пять пляжей расположены в областном центре

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России допустила к работе восемь пляжей в Омской области, говорится в сообщении регионального Главного управления МЧС.

"По данным на 28 июня, в Омской области функционируют восемь санкционированных пляжей и мест массового отдыха, пять из них в областном центре", - уточнили в ГУ МЧС. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам проверили комплектацию и готовность оборудования, спасательных постов, щитов со спасательным имуществом, наличие оранжевых буев, а также всей необходимой документации.

Приемка пляжей в регионе совпала с проведением межведомственной профилактической акции "Вода - безопасная территория". "При проверке пляжа в детском палаточном лагере "Зурбаган" сотрудники МЧС с представителями организации "Российский союз спасателей" уделили внимание детям, объяснив им правила безопасного поведения у воды и при купании", - говорится в сообщении.

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