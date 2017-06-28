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Совбез РФ: включение трех районов Карелии в Арктическую зону придаст импульс их развитию

В стране
28 июня, 15:31 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, июня. /ТАСС

Ранее Беломорский, Лоухский и Кемский районы Карелии были включены в число сухопутных территорий Арктической зоны РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Включение трех районов Карелии в Арктическую зону РФ позволит в перспективе ускорить их социально-экономическое развитие, считают в Совбезе России. "Включение трех муниципальных районов Карелии в число территорий, составляющих Арктическую зону РФ, позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в них и повысить качество жизни на этих территориях, а после принятия Государственной программы развития Арктической зоны РФ - придать новый импульс их развитию", - заявил журналистам пресс-секретарь Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

Он отметил, что это решение принималось на основании предложения Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, которой руководит секретарь Совбеза Николай Патрушев. "В перспективе это позволит привлечь на развитие всех этих трех районов дополнительные средства регионального и федерального бюджетов, а значит - поспособствует повышению качества жизни населения и развитию значимых проектов в экономике", - подчеркнул представитель СБ РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о включении в число сухопутных территорий Арктической зоны РФ Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии.

История вопроса

Республика не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина Карелии относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на Арктической территории, ранее заявляли власти республики. Позже были подготовлены документы о включении в Арктическую зону Лоухского, Кемского и Беломорского районов.

Вопрос расширения Арктической зоны РФ должен учитывать множество факторов, в число которых входит экономическая, научная и социальная целесообразность принятия таких решений. Кроме того, Минэкономразвития разработало критерии отнесения территорий к Арктической зоне, которые в перспективе должны быть закреплены нормативно, отметила она.

Карельские районы очень хотели в Арктику

Как рассказал ТАСС ранее глава администрации Кемского района республики, председатель ассоциация "Совет муниципальных образований Карелии" Юрий Разумейчик, включение трех районов республики в Арктическую зону позволит участвовать в арктических программах, а значит получить дополнительное финансирование на их развитие из федерального бюджета. Кроме того, территории станут более привлекательными для потенциальных инвесторов за счет преференций.

"Сейчас мы однозначно проигрываем с точки зрения доступности, более длительного отопительного сезона, проигрываем по трудовым ресурсам за счет северных коэффициентов и более длительного отпуска. Строительство инфраструктуры требует больших затрат из-за холодов", - уточнил Разумейчик.

Глава администрации Беломорского района Владимир Попов отметил, три района имеют во многом общие проблемы - плохие дороги, наличие большого количества ветхого аварийного жилья. При включении в Арктическую зону территория получит возможность участвовать в проектах по освоению Крайнего Севера. "Пока не прописаны контрактные мероприятия и источники финансирования, очень сложно о чем-то конкретном говорить", - отметил он.

Начальник отдела экономического развития администрации Лоухского района республики Инна Гончарова отметила, что "район очень богатый, но ему нужен толчок". Например, в поселке Чупа ранее был крупный горно-обогатительный комбинат по добыче слюды и пегматита, на нем работало более трех тыс. человек, а сейчас во всем поселке проживает всего две тыс. человек.

"Мы надеемся, что благодаря Арктической программе каким- то образом толчок промышленности произойдет, а значит появятся новые рабочие места, произойдет пополнение бюджета. Сейчас у нас нет крупных предприятий, которые дают доход в бюджет, и, соответственно, хромает и социальная сфера и все остальное", - отметила Гончарова.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года, в Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также муниципальное образование городского округа "Воркута" (Республика Коми).

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