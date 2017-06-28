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Житель Крыма спас тонувшую в Черном море женщину

В стране
28 июня, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

ЧП произошло 26 июня на побережье 10-метровой песчаной косы Беляус Черноморского района Республики Крым

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Житель Крыма Денис Варакин, рискуя собственной жизнью, спас женщину, которая едва не утонула в Черном море, сообщает Южный региональный центр МЧС.

ЧП произошло 26 июня на побережье 10-метровой песчаной косы Беляус Черноморского района Республики Крым. Варакин вместе с супругой и двумя детьми отдыхали на пляже в районе крепости.

"Мужчина обратил внимание на компанию отдыхающих, которая находилась в море в 30-40 м от берега. В какой-то момент одна из женщин стремительно выбежала на берег, а другая скрылась под водой. Варакин понял, что женщина тонет и, не задумываясь, бросился ей на помощь", - говорится в сообщении ЮРЦ МЧС.

Попавшая в беду женщина находилась в паническом состоянии, кроме того, на море были волны, что также осложняло ситуацию. "Спасателю приходилось не только тащить на себе пострадавшую, но еще и бороться с подводным течением, о котором он даже не подозревал. Это опасное явление способно унести далеко в открытое море даже самого опытного и сильного пловца", - отметили в Южном региональном центре МЧС.

По словам Варакина, которые приводятся в сообщении ЮРЦ, он впервые оказался в подобной ситуации. "Несколько раз мы уходили под воду, но я продолжал бороться с морской стихией. Ближе к берегу на помощь подоспели другие отдыхающие и вместе мы спасли ее", - сказал он.

Позже выяснилось, что женщина из-за шокового состояния едва не утопила своего спасителя. "Прибывшие медики оказали ей первую помощь, самого Дениса, который успел наглотаться воды, госпитализировали", - сообщили в ЮРЦ.

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