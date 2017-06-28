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Бюджет Архангельской области увеличен в этом году почти на миллиард

В стране
28 июня, 20:39 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 28, июня. /ТАСС

Дополнения были внесены на сессии областного Собрания депутатов

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Бюджет Архангельской области на 2017 год увеличен на 937,6 млн рублей. Дополнения были внесены  на сессии областного Собрания депутатов.

"Темпы исполнения бюджета текущего года позволили внести ряд изменений в доходные источники - это и налог на прибыль, и акцизы на топливо", - цитирует пресс-служба администрации региона председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева.

Как отметили в администрации, 688 млн рублей дополнительно направлено на достижение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных "майскими" указами президента России. Министр финансов региона Елена Усачева добавила, что большая часть из этой суммы будет направлена в виде субсидии муниципальным районам и городским округам. Помимо этого, появилась экономия по ряду расходных статей. Эти средства, а также оставшуюся часть дополнительных поступлений налога на прибыль направят, по данным властей, на решение не менее значимых задач.

"На 147 млн рублей увеличен областной дорожный фонд, что позволит не сбавлять темпы дорожного строительства в области, 110 млн рублей дополнительно направлено на региональные доплаты к пенсиям, 20 млн - на строительство школы в Красноборске, почти 7 млн - на строительство больницы в поселке Обозерский и 17 млн - на возведение пристройки к областному театру кукол в Архангельске", - сказал ТАСС председатель Собрания депутатов Архангельской области Виктор Новожилов.

В пресс-службе добавили, что 20 млн рублей пойдут на создание резерва средств для ликвидации потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера.

"Внесены изменения в областную адресную инвестиционную программу, включены два новых объекта: средства пойдут на водоснабжение земельных участков для многодетных семей в микрорайоне "Дальний" в Онеге и на проектирование и строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений в поселке Обозерский Плесецкого района", - цитирует пресс-служба председателя комитета по бюджету и налоговой политике региона Сергея Моисеева.

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