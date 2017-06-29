Крупнейший порт Находки показал пылезащитную инфраструктуру

НАХОДКА, 29 июня. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Крупнейший порт Находки показал, как бороться с угольной пылью в условиях открытого хранения угля.

Город-порт Находка - один из крупнейших городов Приморского края. Экономика города полностью завязана на торговый порт, здесь заканчивается Транссибирская магистраль, сюда приходит уголь с Кузбасса и лес из Сибири. Находка прославилась во время "Прямой линии" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 15 июня 2017 года. Местный школьник Андрей Боль рассказал президенту об угольной пыли, летящей со штабелей в порту. По словам мальчика, пыль окутывает не только районы, прилегающие к порту, но и окраины Находки.

В заливе Находка располагается несколько портов. Корреспондент ТАСС посетил крупнейший из них, Находкинский морской торговый порт (НМТП) и узнал, какие меры защиты используют здесь для подавления пыли и когда они появились.

В порту встречает генеральный директор Вячеслав Сараев. Он, не скрывая гордости, показывает инфраструктуру, портовые терминалы и штабеля угля, те самые, с которых пыль летит в Находку.

"После прямой линии нам журналисты оборвали все телефоны. Мы самый большой порт здесь, да еще и называемся Находкинский, разумеется все подумали на нас, что это наше предприятие загрязняет город. Но мы тут уже 70 лет, здесь живем и трудимся. Конечно, меры защиты у нас появились не так давно, но они были приурочены к нашему расширению, мы потратили 120 миллионов рублей на это обновление, справились ударно, с 2013 по 2016. Сейчас все покажу",- начинает свой рассказ директор.

Защита от пыли

НМТП расположен на обоих берегах залива Находка. С обеих сторон пришвартованы грузовые корабли со всего света. Словно один огромный паук одновременно работают погрузочные краны, опускают в трюмы черный, сыпучий уголь.

"Мы грузим уголь, металл и лес. Леса сейчас почти нет, зато объемы угля постоянно растут. У нас то и дело появляются и исчезают соседи, цены на уголь то растут, то падают до $70. И эти порты-однодневки исчезают вслед за падением рынка. Не думаю, что у владельцев этих портов есть деньги и желание заниматься пылеподавлением", - делится Сараев секретами портовой экономики.

На длинных рельсах установлены две водяные пушки, которые перемещаясь вдоль штабелей постоянно увлажняют уголь, препятствуя образованию пыли. Эти пушки не бьют прямо в уголь, это бы только способствовало его разлету, они создают густой водяной аэрозоль, который падает на уголь сверху.

"Вода не снижает качество угля, по крайней мере на нас еще ни разу не жаловались потребители, - рассказывает Сараев. - У нас эти пушки уже несколько лет, работают нон-стоп. А еще экраны на том берегу. Здесь мы их не ставили, от жилых домов порт отделен сопкой, а на том поставили, по японскому образцу".

С причала открывается вид на противоположный берег. Паук-погрузчик заполняет трюмы кораблей, вдоль гор угля трудятся водяные пушки, а над всем этим стоит пылезащитный экран.

"Отсюда не видно, но экран весь в отверстиях разного диаметра, это нужно, чтобы ветер не просто ударялся о забор, а проходя насквозь, завихрялся, оставляя всю пыль на стенках. Эту технологию мы подсмотрели у японцев, у них тоже большинство штабелей открытые", - рассказывает директор порта, - "если хранить уголь в закрытом ангаре, то при его перевалке будет образовываться еще больше пыли, а в замкнутом пространстве она будет взрывоопасна. Закрытым способом там иногда уголь в трюмы грузят, но погрузка не самая пылящая операция".

Берег этот и тот

На противоположный берег добрались на буксире. С его борта и стали хорошо видны соседи НМТП, небольшой порт, на котором каким-то образом уместились действительно гигантские горы угля.

"Высота этих штабелей не меньше пятнадцати метров, никакого экрана у них нет, пушка одна стационарная появилась совсем не так давно. Некоторе время назад они нам одно из хозяйственных зданий полностью завалили углем, хорошо, что никто не пострадал",- сетует собеседник агенства.

В день визита погода стоит пасмурная, влажная и безветренная. По бирюзовой глади бухты от буксира пытается уплыть баклан. Вода на удивление выглядит чистой - ни пятен от топлива и масла, ни каких-либо еще следов загрязнения.

"Мы следим за нашей акваторией, все мастерские у нас далеко от моря, а уголь в трюмы мы насыпаем над специальными полотнищами, которые крепим к кораблям и причалу. Получается такой "угольный слюнявчик".

Жизнь за угольным складом

Видя такой чистый и большой порт, сложно себе представить, что рядом с ним обстановка совершенно другая. Однако со смотровой площадки, возвышающейся над заливом, все становится ясно. Сверху хорошо видна разница между НМТП и его соседями. Уголь свален в огромные горы, а прямо за портовой границей начинаются жилые дома. Над штабелями возвышается одна стационарная водяная пушка, которая невпопад бьет над углем.

Штабеля угля в Находкинском порту в высоту восемь метров, а пылезащитные экраны-пятнадцать метров. Как нам рассказали, этого должно хватать, чтобы пыль не перелетала экран, при условии орошения.

"Я сам с Кузбасса, - делится Сараев, - и даже там у нас пыли не слишком много. Профессиональные заболевания угольщиков бывают разве что у шахтеров в глубоких забоях, если они от респираторов отказываются".

Надзорные органы регулярно делают замеры концентраций загрязняющих веществ в контрольных точках около портовой зоны. Однако отделить одну пыль от другой невозможно. Как рассказал ТАСС директор НМТП, необходимо создать единый стандарт не по выбросам, а по мерам борьбы с ними.

"Вот, мы за последние несколько лет изменились, поставили экраны, пушки. Планы модернизации рассчитаны до 2020 года, еще многое предстоит поменять", - рассказывает собеседник агенства. - "Но что с того, если у соседей пыль столбом? Как можно понять, чья она?"