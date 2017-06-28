Названы 18 городов, лидирующих в сфере инноваций, среди них - Москва и Омск

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Всемирная организации электронных правительств городов и местной власти (WeGO) наградила премией на IV Генеральной ассамблее, которая проходит в Ульяновске, 18 городов, продемонстрировавших высокие результаты работы в сфере "умных" технологий. Среди них в номинации "Электронное управление названа Москва, а в категории "Кооперативный город" - Омск. Награды вручили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и мэр Сеула Пакон Вон Сун.

"Претендентами на победу в 2017 году стали разработчики 76 проектов из 56 городов мира, из них лишь 18 признаны лучшими. Заявки принимались по шести номинациям: открытый город (Open city), повышение доступности цифровых технологий (Digital inclusion), инновационные проекты "умного" города (Innovative Smart City), устойчивый город (Sustainable city), электронное управление (e-Government Service) и кооперативный город (Cooperative city)", - сказал ведущий торжественной церемонии.

Победителями в категории "Электронное управление" стали Москва (Россия), Бискайя (Испания), Веракрус (Мексика). В номинации "Кооперативный город" специальный приз вручен российскому городу Омску, "серебро" получил Кампала (Уганда), "золото" завоевал Тайбэй (Тайвань).

В номинации "Открытый город" специальный приз получил Питтсбург (США), второе место (награда "SilverAward") получила Джакарта (Индонезия), обладателем награды "Goldaward" стал Эдмонтон (Канада). Лучшими городами в номинации "Повышение доступности цифровых технологий" названы Кейптаун (Южная Африка), получивший специальный приз, "серебро" завоевал Себеранг Перай (Малайзия), "золото" - Мирафлорес (Мексика). В номинации "Инновационные проекты умного города" выбраны лучшими Быдгощ (Польша), Новый Тайбэй (Тайвань), Циндао (Китай). Лучшими городами в номинации "Устойчивый город" стали Абу-Даби (ОАЭ), который получил специальный приз, на втором месте оказался Сейджонг (Южная Корея), "золото" досталось городу Коян (Южная Корея). На церемонии также был вручены два специальных приза WeGO за особый вклад в развитие организации. Они были переданы представителям Бейоглу (Турция) и Чэнду (Китай).

Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти (WeGO) объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан на основе электронного управления. Международная премия WeGO Smart Sustainable City Awardsбыла учреждена в 2012 году. Награды международного конкурса вручают авторам лучших проектов в сфере электронного управления и "умного" города.