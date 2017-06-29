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Uber будет перевозить работников бюджетных учреждений Казани

В стране
29 июня, 12:05 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 29, июня. /ТАСС

Также власти республики вместе с Uber планируют проработать различные проекты в сфере развития городской инфраструктуры

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КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Компания Uber и Минсвязи Татарстана запустили в четверг совместный пилотный проект. Автомобили компании будут перевозить сотрудников Казанского техникума информационных технологий и связи, сообщает пресс- служба Министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

Проект направлен на оптимизацию расходов на транспортное обеспечение работников бюджетных учреждений Казани.

"До конца 2017 года транспортные услуги для служебных нужд техникума будут оказываться с помощью сервиса Uber. Схема взаимодействия с Uber, протестированная и доработанная в ходе реализации пилотного проекта, может быть применена в других государственных учреждениях республики", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы Минсвязи региона, это первый опыт внедрения подобного сервиса в Татарстане. Также власти республики вместе с Uber планируют проработать различные проекты в сфере развития городской инфраструктуры.

Проект запущен по итогам визита президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в штаб-квартиру Uber в Сан- Франциско и в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в феврале текущего года между Министерством информатизации и связи Республики Татарстан и компанией Uber о взаимодействии в сфере применения высоких технологий для повышения мобильности жителей Татарстана.

Uber - международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает более чем в 450 городах 76 стран мира. В России сервис Uber доступен в 16 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде (Дзержинске, Боре и Кстово), Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре (и Тольятти), Сочи, Уфе и Челябинске.

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