Более 50 тыс. туристов уже воспользовались "единым билетом" для поездки в Крым

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Единая транспортная дирекция (ЕТД) оформила более 200 тыс. "единых билетов" в Крым с начала их продажи в этом году, более 50 тыс. туристов уже ими воспользовались. Об этом сообщила в четверг пресс-служба дирекции.

"На период до 31 августа 2017 года оформлено 206 тыс. 58 "единых билетов" в Крым и в обратном направлении, это соответствует уровню 2016 года. "Единым билетом" уже воспользовались 51 тыс. 450 пассажиров", - отмечается в сообщении ЕТД.

Система "единого билета" для доставки туристов на Крымский полуостров введена с 2014 года. С тех пор перевезено более 1 млн пассажиров. Этот вид перевозок действует с 30 апреля по 30 сентября.

Проездной документ в Крым включает в себя билет на поезд до Краснодара или Анапы, проезд на автобусе до Керченской переправы и билет на паром, затем отдыхающих доставляют автобусами в Ялту, Севастополь, Алушту, Евпаторию, Феодосию, Саки, Керчь и Судак. Добраться до популярных городов Крыма, а также до санаториев "Полтава Крым", "Саки", "Алушта", "Таврия", "Маяк" и других по "единому билету" можно также через Международный аэропорт Симферополя.