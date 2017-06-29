Власти: вхождение районов Карелии в Арктическую зону создаст условия для их развития

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июня. /ТАСС/. Вхождение Беломорского, Лоухского и Кемского районов Карелии в Арктическую зону позволит создать новые условия для социально-экономического развития территорий. Такое мнение высказал врио главы республики Артур Парфенчиков, сообщила в четверг пресс-служба карельского правительства.

27 июня 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о включении в число сухопутных территорий Арктической зоны РФ Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии.

"Включение трех районов Карелии в Арктическую зону создает новые условия для их социально-экономического развития. Государство видит проблемы, с которыми сталкиваются люди на севере Карелии, и предлагает инструменты для их решения. Это хорошие новости для республики, и мы должны в полной мере использовать предоставленную возможность, чтобы повысить качество жизни в Лоухском, Кемском и Беломорском районах", - приводит пресс-служба слова Парфенчикова.

Как рассказал ТАСС глава администрации Кемского района республики, председатель ассоциация "Совет муниципальных образований Карелии" Юрий Разумейчик, включение трех районов республики в Арктическую зону позволит участвовать в арктических программах, а значит получить дополнительное финансирование на их развитие из федерального бюджета. Кроме того, территории станут более привлекательными для потенциальных инвесторов за счет преференций.

"Сейчас мы однозначно проигрываем с точки зрения доступности, более длительного отопительного сезона, проигрываем по трудовым ресурсам за счет северных коэффициентов и более длительного отпуска. Строительство инфраструктуры требует больших затрат из-за холодов", - уточнил Разумейчик.

Республика не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина Карелии относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на Арктической территории, ранее заявляли власти республики. Позже были подготовлены документы о включении в Арктическую зону РФ Лоухского, Кемского и Беломорского районов.