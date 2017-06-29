Новые предприятия и субсидии: что нужно регионам России для развития аквакультуры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Строительство новых предприятий, развитие действующих мощностей, инфраструктуры и эффективное использование господдержки - все это поможет регионам России совершить рывок в рыбной отрасли, увеличить производство и вывести аквакультуру страны на новый уровень. Об этом в четверг говорили эксперты отрасли во время Всероссийского совещания по развитию аквакультуры, которое состоялось в Ростове-на-Дону.

Как отметил замглавы Росрыболовства Василий Соколов, за последние два года в России наметилась положительная тенденция - за это время появились 364 новых хозяйства, сейчас их общее число составляет порядка 2 тыс.

"Мы надеемся, что эти темпы сохранятся и в будущем. Что такое аквакультура сегодня в нашей стране? Мы анализировали аквакультуру за последние два года, с момента принятия закона <...> Около 250 тыс. тонн выращено за это время. Это около 2 тыс. предприятий и почти 10 тыс. работников, занятых на производстве", - сказал замглавы Росрыболовства.

Курс на индустриализацию

Как отметил Соколов, одно из ключевых направлений для развития российской аквакультуры - индустриализация отрасли и объединение действующих предприятий в холдинги.

"Производим мы в основном карповые виды, 73% у нас - это карповые, и только 27% приходится на индустриальную аквакультуру. Таким образом, высокопроизводительные у нас находятся в меньшинстве. Большая часть компаний производит совсем небольшие объемы - около 50 тонн в год, на большей части нашей территории именно такие предприятия", - отметил Соколов.

Он также добавил, что для того, чтобы дать импульс развитию российской аквакультуры, необходимо взять курс на индустриализацию отрасли и существенно расширить число видов добываемой рыбы. "Большую ставку, мы считаем, нужно делать не только на индустриальное производство, но и на работу по другим видам. Одной семгой и одной форелью мы не достигнем с вами результатов. И также мы надеемся что будет происходить укрупнение предприятий, создание настоящих холдингов, которые будут заниматься не только аквакультурой, но и переработкой", - сказал Соколов.

Эффективная господдержка

Оказание господдержки является традиционным способом увеличить показатели отрасли, считают участники совещания. По словам министра экологии и природных ресурсов Ростовской области Геннадия Урбана, финансирование рыбохозяйственных предприятий региона в течение последних лет дало положительный результат.

"На поддержку аквакультуры в нашем регионе предприятия рыбного хозяйства получают порядка 250 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, из областного - около 150 млн рублей. Могу сказать, что у нас средства используются эффективно, об этом говорит рост числа рыбной продукции, производимой на территории Ростовской области. Если бы они использовались неэффективно, ни в этом, ни в прошлом году губернатор не выделил бы нам денег", - отметил Урбан.

По словам Соколова, далеко не во всех регионах страны расходование бюджетных средств можно считать эффективным. "Суммарно поддержка аквакультуры из федерального бюджета составляет почти 2 млрд рублей, но используется федеральная поддержка не эффективно. Как мы увидели, в прошлом году 130 млн, уже доведенных до субъектов, были возвращены обратно, и это не очень хороший звонок", - сказал он.

Есть территории и округа, отметил Соколов, которые наоборот эффективно используют средства, выделенные из федерального бюджета. "Север и запад по использованию поддержки безусловный лидер, неплохо выглядят Центральный, Сибирский и Южный федеральный округа. Но, к сожалению, мы наблюдаем, например, негативную тенденцию в Уральским федеральном округе", - добавил он.

Что касается региональной поддержки, не у всех субъектов есть возможность поддержать свою аквакультуру. Например такая проблема есть в республике Карелия. "Мы можем к 2030 году в разы поднять производство рыбной продукции. Но, к сожалению, дефицит бюджета не позволяет нам увеличивать формы поддержки на региональном уровне", - сказал начальник управления рыбного хозяйства Карелии Игорь Пепеляев.

Наращивание мощностей

Вместе с тем, по словам Пепеляева, достигнуть роста в производстве рыбной продукции в республике Карелия удастся за счет другого направления - развития существующих предприятий и открытия новых. "В ближайшие четыре года в республике планируется открытие девять новых рыбоводческих предприятий. Каждое из них мощностью порядка 2,1 т рыбы. Также до этого показателя планируем увеличить мощности действующих предприятий", - отметил Пепеляев, добавив, что в прошлом году в Карелии объем выращивания рыбы составил 21,2 тыс. тонн, в 2015 году - 18 тыс. тонн.

В Челябинске же до конца 2020 года планируется запустить новое предприятие - компания "Бионика" планирует построить завод по выращиванию сомов, который позже войдет в состав будущего агрокластера, сказал помощник директора компании Олег Сергеев. "Мы планируем построить завод по выращиванию клариевого сома, создать производство комбикорма для нужд завода, а также производство рыбной муки и жира для пополнения сырьевой базы производства кормов. Продукция наша будет абсолютно чистая, без добавления ГМО. Первое предприятие заработает в 2020 году, годовая продукция составит около 10 тыс. тонн", - уточнил он.

Однако не все территории представляют интерес для открытия новых предприятий, например такая проблема существует на Дальнем Востоке, считает помощник заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергей Максимов. "Казалось бы, раздай участки и начинай работу, акватории хватает. Однако две трети дальневосточной аквакультуры, которые официально считаются пригодными для развития отрасли, в наши дни не представляют никакого интереса для развития, поскольку нет рентабельных технологий, которые позволяли бы эффективно работать. Кроме того, нет подходящей инфраструктуры, это большая проблема, которой нужно решение", - считает Максимов.