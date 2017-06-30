Производство опалубки откроют в Приморье резиденты свободного порта

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Новые резиденты свободного порта Владивосток откроют в Приморье производство мелкощитовой опалубки и опалубочных систем из российских комплектующих, которых пока нет на Дальнем Востоке, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья.

"Производство опалубочных систем откроется в Приморском крае - новые инвестиционные проекты реализуют в Свободном порту Владивосток (СПВ). Общий объем капиталовложений составит 83 млн рублей, будет создано около 40 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В частности, компания "СтройДом" намерена открыть во Владивостоке производство опалубочных систем из комплектующих российского производства. Опалубочное оборудование имеет широкое применение в строительстве, а сейчас в регионе активно строятся жилая и коммерческая недвижимость, объекты инфраструктуры. Пока на Дальнем Востоке нет производства этого строительного оборудования.

Еще одна компания, "РосКор", запустит в Артемовском городском округе производство мелкощитовой опалубки, которая пока также не выпускается на Дальнем Востоке.

"Производство данного вида продукции работает только в центральной части России. В связи с достаточно высокими транспортными расходами их конкурентоспособность на Дальнем Востоке существенно снижается. Мы реализуем проект совместно с южнокорейской компанией HANJU Euro Form. Запустить производство планируем в 2018 году, сейчас ведутся подготовительные работы, в планах построить географию продаж не только в Приморском и Хабаровском краях, но и выйти на экспорт в Китай и Южную Корею", - цитируются в сообщении слова руководителя компании Виктора Львова.

По словам губернатора Владимира Миклушевского, статус резидента свободного порта уже получили 194 организации края из Приморья. Суммарный объем инвестиций по их проектам составляет около 191 млрд рублей, отмечается в сообщении.