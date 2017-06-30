Власти Приамурья стабилизировали работу по выдаче "дальневосточного гектара"

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Властям Приамурья удалось сократить сроки рассмотрения заявок на получение земельных участков в рамках закона о "дальневосточном гектаре" и ликвидировать очереди, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
"На сегодня ситуация (с выдачей гектаров - прим. ТАСС) стабилизировалась. Четко отработаны схемы по предоставлению земельных участков, учтены недочеты. Вместе с тем есть заявления, по которым срок рассмотрения истек по причине длительного согласования гражданами измененных границ земельных участков", - сказали в пресс-службе.
Там пояснили ТАСС, что властям удалось сократить сроки рассмотрения заявок на получение земельных участков в рамках закона о "дальневосточном гектаре" и ликвидировать очереди.
Если на первом этапе реализации закона, отметили в пресс-службе, "люди думали, нужен ли им гектар, то в дальнейшем, во время второго и третьего этапов, появились очереди из желающих получить бесплатную землю". "Повышенным спросом пользовался Благовещенский район, в день поступало до 20 заявок на предоставление земельных участков… Так как выдачей земельных участков занимается муниципалитет, на земельный отдел Благовещенского района лег немалый объем работ", - рассказали в пресс-службе.
Для разрешения такой ситуации администрация района привлекла специалистов из других отделов.
Закон о гектаре вступил в действие с 1 июня 2016 года, с 1 февраля 2017 года началась реализация основного этапа закона, срок его действия в части выдачи гектаров - до 2035 года. Право получить гектар в безвозмездное пользование на пять лет в эти сроки есть у любого россиянина. Всего с начала действия закона в Приамурье подано более 6 тыс. заявлений на получение "дальневосточных гектаров", около 3 тыс. человек их уже получили.