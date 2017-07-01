Механизм выравнивания тарифов на электроэнергию запускается на Дальнем Востоке

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке запускается с 1 июля. Ожидается, что за счет него энергетики начнут получать выпадающие доходы в конце года, общий прирост инвестиций в регионе может составить около 30 млрд рублей в год, а наибольшую выгоду получат энергоемкие производства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "Об электроэнергетике", обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской, сибирской частях России. Поправки вступили в силу с 1 января 2017 года. Собранная с потребителей надбавка будет поступать на специальный счет энергокомпании "Русгидро", после чего средства будут переводиться в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределят их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Позже Минэкономразвития предложило снижать тарифы не на три, как планировалось, а на десять лет.

Ожидаемый эффект

Ожидается, что снижение энерготарифов позволит бизнесменам направить больше средств на социальные проекты и увеличить объем инвестиций на Дальнем Востоке примерно на 30 млрд рублей в год, а наибольшую выгоду должны получить такие энергоемкие производства как, например, горнорудная промышленность, рыбопереработка, производство целлюлозы.

"Общий объем экономии предприятий на выравнивании тарифов — около 30 млрд рублей, 28, если мне память не изменяет. Соответственно, это те деньги, которые останутся в распоряжении дальневосточных предприятий, которые могут использоваться для следующих инвестиций, для повышения фонда оплаты труда, для социальной помощи людям. Ну а для нас еще принципиальное значение имеет то, что, когда инвесторы будут рассчитывать эффективность следующих проектов, они уже будут закладывать не те тарифы, которые в разы превышали тарифы в средней полосе, а те, которые будут работать сейчас, экономика проекта будет другая, а значит, больше придет новых инвесторов", — сообщил корр. ТАСС вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Первый экономический эффект, как ожидается, будет достигнут в момент понижения энерготарифов, то есть с 1 июля, но с точки зрения инвестиционной составляющей эффект будет виден позже, когда предприятия, сэкономив на электроэнергии, смогут реинвестировать данные средства в экономику Дальнего Востока.

"Кроме того, ряд инвестиционных проектов с низкой экономической эффективностью за счет снижения энерготарифов сможет быть запущен в 2017—2020 годы. Мы ожидаем, что общий прирост инвестиций составит порядка 30 млрд рублей в год", — сообщили ТАСС в пресс—службе Минвостокразвития.

В министерстве отметили, что нововведение должно положительно сказаться на конкурентоспособности предприятий на Дальнем Востоке, позволит создавать новые производства там, где это ранее было практически нерентабельно. Как пример, можно привести, создание производства овощей в тепличных комплексах в северных районах Дальнего Востока.

Возможные проблемы

Новый механизм не учитывает затраты на транспорт электроэнергии, актуальные, в частности, для самого большого субъекта РФ, Республики Саха (Якутия), кроме того, он может обернуться потерями для энергокомпаний, которым придется компенсировать кредитами "временной лаг" до тех пор, пока они не начнут получать выпадающие расходы, считает генеральный директор Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК) Дмитрий Селютин.

"К сожалению, не разработан пока механизм снижения затрат на транспорт электроэнергии в ДФО. Здесь рецепт, кстати говоря, проще, и он состоит в том, чтобы "Федеральная сетевая компания", которая занимается передачей электроэнергии, как говорят энергетики, по высокой стороне, это сети 220 киловольт и выше, приходила на новые и новые территории Дальнего Востока. Это не очень актуально для Приморья, которое практически полностью покрыто Объединенной энергосистемой Востока, это актуально для самого большого субъекта РФ — Республики Саха (Якутия), где затраты на транспорт электроэнергии в пять раз выше, чем по России", — рассказал ТАСС Селютин.

Он добавил, что затраты на транспорт электроэнергии с учетом протяженности сетей региона в дальневосточном тарифе занимают до трети. Говоря о возможном экономическом эффекте нововведения, Селютин отметил, что механизм может обернуться для энергетиков потерями, по крайней мере на первых этапах. Они могут возникнуть из-за кассового разрыва между осуществлением услуги по поставке электроэнергии и расчетом за нее с учетом цикла производитель электроэнергии — "РусГидро" — бюджет субъекта Федерации — производители электроэнергии на Дальнем Востоке.

"Энергокомпании скорее теряют, поскольку временной лаг, который складывается за счет такого длительного прохождения средств, достаточно значительный. И я очень надеюсь, что если с 1 июля этот механизм начнет действовать и все эти итерации пройдут, то энергетики начнут получать выпадающие доходы в ноябре-декабре текущего года, а может быть, и в январе следующего. Следовательно, у энергетиков появляются кассовые разрывы, у энергетиков появляется необходимость в дополнительных кредитных ресурсах для того, чтобы правильно войти в период осенне-зимнего максимума нагрузок и, собственно, не прекратить операционную деятельность", — считает Селютин.

Слово регионам

Регионы Дальнего Востока положительно отзываются о нововведении, в частности, на Чукотке оно позволит снизить расходы потребителей и регионального бюджета на электроэнергию и коммунальные услуги почти на 3 млрд рублей.

"По примерным оценкам, от применения сниженных тарифов добывающая отрасль может получить экономический эффект в размере 950 млн рублей, предприятия ЖКХ — более 500 млн рублей, расходы бюджетных потребителей уменьшатся на 330 млн рублей. Установление сниженных тарифов на электрическую энергию влечет за собой частичный пересмотр тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что снизит нагрузку на окружной бюджет в части компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. В целом расходы потребителей и бюджета региона, связанные с приобретением электрической энергии и коммунальных услуг, снизятся почти на 3 млрд рублей", — сообщили ТАСС в департаменте промышленности Чукотского автономного округа

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный назвал решение о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке до общероссийского уровня судьбоносным, так как оно позволит сделать разработку месторождений золота и серебра более доступной.

"Магаданская область ежегодно на федеральном и международном уровнях презентует глобальные инвестиционные проекты по освоению недр Колымы. К сожалению, залежи полезных ископаемых в основном расположены далеко от населенных пунктов, инвесторов отпугивает цена создания необходимой инфраструктуры и эксплуатации технических объектов. После снижения цены на электроэнергию разработка месторождения золота и серебра станет более доступной для наших потенциальных деловых партнеров", — приводит слова Печеного управление информполитики областного правительства.