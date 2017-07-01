Под Калугой впервые проходит масштабная реконструкция Великого стояния на Угре

КАЛУГА, 1 июля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Масштабная реконструкция Великого стояния на Угре 1480 года впервые проходит под Калугой, передает корреспондент ТАСС с места события. В ней участвуют более 300 представителей военно-исторических клубов из разных регионов России.

"Основной частью всей праздничной программы является реконструкция боя русских и ордынских войск на реке Угре в 1480 году. В масштабных баталиях принимают участие более 300 членов военно-исторических клубов", - рассказал ТАСС директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов.

Реконструкторы приехали из Москвы, Подмосковья, Калуги, Орла, Смоленска, Башкирии и других регионов. "Они привезли с собой пиротехнику, порядка 50 лошадей, соответствующие эпохе артиллерийские орудия, снаряжение, оружие, одежду. Участвуют в основном клубы, которые занимаются реконструкциями профессионально. Они показывают все элементы боя, который мог произойти в 1480 году: построение, столкновение, конные атаки, действие артиллерийского наряда", - отметил Бессонов.

На празднике также представлен быт бойцов русской рати и Большой орды, состязания воинов и конные соревнования, старинные аттракционы и забавы. Мастера-ремесленники проводят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. "Стремились воссоздать несколько площадок, в том числе интерактивных, которые должны помочь посетителям почувствовать себя в иной атмосфере, близкой к той эпохе. В лагерях русской рати и Большой орды посетители могут видеть церемонии питания, посуду того времени, которая выполнена по рисункам и по данным археологов", - добавил директор музея-заповедника.

Реконструкция проходит в рамках торжеств в Дзержинском районе на территории Владимирского скита Калужской Свято-Успенской Тихоновой пустыни в преддверии 537-й годовщины Великого стояния на реке Угре, которая будет отмечаться 11 ноября. Именно с этим событием 1480 года связано окончательное освобождение Руси от ордынского ига и обретение суверенитета Российским государством с центром в Москве.

Благодарные потомки

По данным организаторов, на празднике присутствуют около 5 тыс. человек.

Перед началом праздника прозвучал гимн Великому стоянию на Угре в исполнении солиста хора Московского Сретенского монастыря Эльдара Нурмухаметова, специально написанный к этому событию. Приветствуя участников и гостей праздника, калужский губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что на территории области произошло много исторических событий, определивших судьбу России, но самое значимое из них - Великое стояние на Угре.

"Это знаменательное событие посвящено великой дате в истории России - зарождению российской государственности. Эта битва, которая здесь совершилась в течение нескольких дней, названа умной победой. <...> Это та самая победа, которая явилась началом нашей государственности, и слово "Россия" появилось в дипломатии именно с этих времен, все европейские государства признали Россию не как раздробленное княжество, а как великое русское государство, которое стоит и поныне. <...> Напоминая об этих событиях, я бы хотел попросить вас понять одну простую истину: сколько бы мы ни вспоминали подвиги наших отцов и дедов, мы никогда не станем их достойными, если не будем приумножать богатства нашей земли", - сказал глава региона.

Артамонов отметил, что продолжением праздника станет открытие 8 июля на территории Владимирского скита первого в России памятника великому князю московскому Ивану III.

Придание федерального статуса

В 2017 году годовщина Великого стояния на Угре в Калужской области станет официальным праздничным днем, депутаты Заксобрания региона утвердили 11 ноября памятной датой. Помимо этого, калужские власти выступают на федеральном уровне с предложением придать этому событию статус общероссийского праздника, эту инициативу ранее поддержало Минкультуры РФ.

"Сейчас ведущие вузы страны на ученых советах приняли решение поддержать инициативу придания статуса федерального значения Великому стоянию на Угре, обратиться правительству, к Федеральному собранию и внести в календарь федеральных памятных дат 11 ноября - День победного окончания Великого стояния на Угре. Помимо ведущих вузов, инициативу поддержал ученый совет Музея-заповедника "Куликово поле", - сказал ТАСС министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

Весной этого года в Калуге прошла научная конференция с участием ученых, занимающихся исследованием Великого стояния на Угре. Было принято решение не только признать 11 ноября как дату федерального значения, но и внести ее в учебники и научные пособия.

История Стояния

В 1480 году в результате судьбоносного исторического события - Великого стояния на реке Угре, произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов, была обретена независимость Российского государства с центром в Москве. После Победы на Угре соседние страны признали Московское государство, на берегах Угры родилась держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет. Менялись названия страны (Московское государство, Россия, Российская империя, СССР, Российская Федерация), менялись эпохи (великая смута, петровские реформы, восстание декабристов, освободительные реформы и контрреформация, серия революций и т.д.), но, несмотря ни на что, российская государственность никогда не прерывалась.

Рождение российского суверенитета произошло на Калужской земле на берегах Угры. Именно поэтому Калужская земля - это родина российского суверенитета. Иван III, победитель хана Ахмата, является основателем независимого Русского государства.

Во многом успех Великого стояния на Угре был достигнут благодаря дипломатическому гению Ивана III Великого, который противостоял Большой орде вместе с ханами крымских, казанских и ногайских татар, а также с вождями финно-угорских народов. Это крайне важное обстоятельство: русские вместе с другими народами страны воевали не против татар, а с паразитической системой, которую представляла верхушка Большой орды.

Русское государство стало маяком для тюркских и финно-угорских народов. Их государи признали безусловный авторитет Ивана III. Благодаря Победе на Угре Россия стала великим многонациональным евразийским государством. И в этом заслуга всех народов страны.