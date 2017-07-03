Почти 60 скверов и площадей в 45 городах и поселках Приморья благоустроят в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Почти 60 скверов, площадей, спортплощадок и пешеходных зон в 45 городах и поселках Приморья отремонтируют в 2017 году по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

"Сейчас муниципалитеты работают над пятилетними программами по благоустройству. Ведутся работы по инвентаризации дворов и парков, нуждающихся в ремонте, по итогам будет составлен график работ на пять лет. Что касается участников программы 2017 года – в ближайшее время будут представлены дизайн-проекты по благоустройству объектов, объявлены конкурсы на проведение работ. До конца года в порядок планируем привести шесть парков, 289 дворов и 59 общественных зон", - говорится в сообщении.

В частности, планируется благоустроить сквер в честь 25-летия города в Арсеньеве, площадь перед Дворцом культуры угольщиков в Артеме, в Дальнегорске – сквер "Звезда", в Дальнереченске – аллею Победы, в Находке – сквер 100-летия образования пограничных войск России, пешеходную зону на улице Мищенко в ЗАТО Фокино. Во Владивостоке по просьбам жителей в порядок приведут сквер Адмирала Невельского, зону отдыха "Площадь Спортивная гавань", а также обновят ландшафтно-парковую зону ДВФУ.

В Кавалерово ремонтные работы пройдут возле зданий "Россия" и "Автостанция", в Устиновском сельском поселении – на улицах Центральная и Рабочая в Кировском городском поселении – на площади имени Кирова. В поселке Восток благоустроят площадь Победы, стелы "Восток – поселок металлургов" и "Восток", а также пешеходную зону автомобильного моста через реку Дальняя.

Также будет отремонтирован центральный стадион в поселке Раздольное, в Покровке – центральную площадь, в Тернее – парк отдыха и развлечений. Работы также пройдут в скверах и на площадях в Камне-Рыболове, Славянке, Дмитриевке, Реттиховке, Чугуевке и многих других населенных пунктах.

"На всех объектах будут произведены работы в зависимости от потребностей. Где-то установят скамейки и урны, обновят дорожное покрытие и систему освещения, а где-то произведут работы по озеленению территорий", - говорится в сообщении.

По поручению президента России Владимира Путина в стране стартовал приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды". В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.