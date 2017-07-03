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К подножью Эльбруса подведут железную дорогу

В стране
3 июля, 14:16 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 3, июля. /ТАСС

Вероятным разработчиком проектной документации может стать компания, которая, готовила экспертное заключение по проекту строительства Крымского моста

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Горнолыжный комплекс "Чегет" в поселке Терскол

Горнолыжный комплекс "Чегет" в поселке Терскол

© Денис Абрамов/ТАСС

НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) намерены построить ветку железной дороги до поселка Терскол, расположенного у подножья Эльбруса.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба госкомитета КБР по транспорту и связи.

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"Начата проработка вопроса о реализации проекта по строительству железнодорожной ветки от станицы Солдатская (Прохладненский район КБР - прим. ТАСС) до поселка Терскол. В рамках подписанного 15 июня 2017 года соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой и ООО "Производственная фирма "ВИС" о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что железнодорожную ветку планируется построить до административного центра Эльбрусского района, где в ближайшее время также планируется строительство Тырнаузского горно-обогатительного комбината.

"Во время проработки вопросов, связанных со строительством, стороны пришли к мнению о целесообразности продления железной дороги Солдатская - Тырныауз до поселка Терскол, о необходимости привлечения к разработке документации для проведения конкурса на заключение концессионного соглашения специализированной консалтинговой компании и закрепления ответственных лиц от сторон", - добавили в ведомстве, не уточнив сроки, размер вложений и источники финансирования.

Вероятным разработчиком проектной и конкурсной документации может стать консалтинговая компания "НИИ корпоративного и проектного управления", которая в частности, привлекалась для подготовки экспертного заключения проекта строительства Крымского моста. Представители власти КБР и указанной консалтинговой компании уже встретились и обсудили основные параметры проекта, условия заключения договора на разработку конкурсной документации, состав и примерные сроки ее разработки, а также сотрудничество с банковским сектором.

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