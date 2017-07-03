В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/ Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Якутии указом главы республики из-за лесных пожаров, сообщается в понедельник на официальном сайте органов госвласти региона.

"Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов подписал указ о введении с 3 июля 2017 года режима чрезвычайной ситуации в лесах, регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Якутии", - отмечается в сообщении.

По данным департамента по лесным отношениям республики, на охраняемой территории Якутии зафиксировано 17 лесных пожаров на общей площади 613,6 га в девяти районах. Для тушения лесных пожаров задействовано 688 человек, в том числе 297 мобилизованных из числа местного населения, используется 58 единиц техники.