В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

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ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/ Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Якутии указом главы республики из-за лесных пожаров, сообщается в понедельник на официальном сайте органов госвласти региона.
"Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов подписал указ о введении с 3 июля 2017 года режима чрезвычайной ситуации в лесах, регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Якутии", - отмечается в сообщении.
По данным департамента по лесным отношениям республики, на охраняемой территории Якутии зафиксировано 17 лесных пожаров на общей площади 613,6 га в девяти районах. Для тушения лесных пожаров задействовано 688 человек, в том числе 297 мобилизованных из числа местного населения, используется 58 единиц техники.