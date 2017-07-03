Минприроды видит потенциал для развития круизного туризма в заповедниках Таймыра

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заповедники Таймыра имеют огромный потенциал для развивая эксклюзивного и круизного туризма. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в Норильске.

"Это большая территория, где в рамках законодательства в охранных зонах можно развивать экологический туризм", - цитирует пресс-служба Минприроды слова Донского.

Директор ФГБУ "Заповедники Таймыра" Виктор Матасов сообщил, что развитие инфраструктуры заповедников может привлечь до 80 тыс. человек в год. По его словам, "туризм может стать одним из драйверов развития региона". В качестве примера он привел плато Путорана, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО площадью 2,5 млн га.

Матасов отметил, что на территории плато находятся 25 тыс. озер - одни из самых крупных в Сибири. Глубина большинства из них достигает 180-420 метров. Это второй по объему резервуар пресной воды в России после Байкала.

В 2017 году в рамках Года экологии также планируются работы по программе волонтерского движения на территории охранной зоны заповедника "Путоранский". Сумма привлеченных средств предварительно составит около 5 млн рублей. Также перспективным направлением совместной деятельности является организация работ по мечению и мониторингу белого медведя. Сумма привлеченных средств составит около 15 млн рублей.

"Заповедники Таймыра", подведомственные Минприроды, объединяют Таймырский, Путоранский и Большой Арктический заповедники. Их совокупная территория составляет почти 12 млн га. В ведении ФГБУ находятся два заказника федерального значения - "Пуринский" и "Североземельский".