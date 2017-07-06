"Добрая одежда": почему сочинским активистам приходится искать нуждающихся в помощи

Татьяна Щербакова (справа) на акции "Подвешенное платье", в ходе которой собирали одежду для выпускниц интерната № 2 в Сочи © Личный архив Татьяны Щербаковой

Наше знакомство с социальным проектом "Добрая одежда" происходит на площади у крупного торгового центра. Там молодые ребята предлагают прохожим недорого купить бывшую в употреблении одежду известных брендов. Добровольцами руководит бойкая девушка по имени Татьяна Щербакова. В разговоре выясняется, что она не коренная сочинка, приехала на курорт из Иванова полгода назад, и у нее уже есть опыт работы в одном из благотворительных проектов.

Помогать готовы многие, но что-то для этого предпринять — единицы Татьяна Щербакова руководитель проекта "Добрые вещи"

"По профессии я журналист, однажды по работе пришлось брать интервью у одной женщины, которая пришла на встречу в черных очках и не снимала их во время всего разговора. После мы с ней поговорили уже без диктофона, и выяснилось, что за очками она прятала большой синяк, который ей поставил муж", — рассказывает Татьяна.

Так у девушки появилась идея социальной помощи женщинам, которые стали жертвами домашнего насилия. Волонтеры оказывали им психологическую и юридическую помощь, помогали пережить домашний конфликт в более спокойном месте, собирали для них одежду.

Под девизом "Сочи — город добрых людей"

"Так вышло, что моего мужа перевели на работу в Сочи. По приезде я, как уже опытный волонтер, стала искать на курорте подобные организации и, к своему сожалению, не нашла. Пришлось организовывать самой", — говорит инициатор проекта.

В социальных сетях Татьяна нашла единомышленниц. Вместе они решили начать со сбора вещей для нуждающихся. Первыми последователями активисток были их мужья, которые на своих машинах после работы заезжали за собранной сочинцами ненужной одеждой. Пока постоянных участников проекта немного — всего более десяти человек.

"Начиная свой проект, столкнулись с тем, что жители Сочи не очень "социально активны", если так можно сказать. Помогать готовы многие, но что-то для этого предпринять — единицы. Кстати, на наше обращение в социальных сетях откликаются не только жители Сочи, но и сетевые магазины брендовой одежды. Отдают нам непроданный товар с небольшим браком", — рассказывает руководитель проекта "Добрая одежда".

Магазины также помогли активистам с пакетами для упаковки вещей. Первая организованная проектом ярмарка-распродажа брендовых вещей по бросовым ценам длилась всего пару часов. "Вырученные пять тысяч рублей решили направить на аренду помещения для хранения и сортировки собранной одежды", — говорит Татьяна.

"Девиз нашей группы: "Сочи — город добрых людей", с ним мы проводим свои акции. Наша главная цель — оказывать адресную помощь", — отмечает собеседница.

По ее словам, в местных органах соцзащиты адреса нуждающихся в помощи активистам дать отказались. "Поэтому своих подопечных мы находим в социальных сетях, следим за сообщениями в прессе о пожарах, где люди теряют имущество", — добавляет Татьяна Щербакова.

"Добрая одежда" спасла жизнь

По словам волонтеров, чаще всего попавшие в беду люди даже не знают, куда обратиться. Мать четырех детей Наталья (имя изменено) после пожара, уничтожившего ее дом, ютилась у знакомых. Просить помочь с одеждой для детей и себя ей было неловко. "На следующий день после пожара звонят знакомые, говорят: тут какие-то ребята из соцсетей просят дать ваши контакты. Помочь хотят", — рассказала Наталья.

Буквально через пару часов после ответного звонка приехали волонтеры с мешками одежды: по одному на каждого малыша, и самым большим — для их мамы. "Даже ходунки для самого младшего привезли", — поделилась женщина. По ее словам, сейчас она уже не чувствует себя неловко, принимая помощь от незнакомых ей людей. С некоторыми Наталья подружилась и говорит, что, когда все в ее жизни наладится, сама будет помогать нуждающимся.

Однажды волонтеры "Доброй одежды" спасли жизнь тогда еще не родившемуся ребенку. Узнали из соцсетей о брошенной парнем девушке, которая собиралась делать аборт, собрали для нее одежду, кинули клич в группе молодых мамочек. Кто-то отдал бутылочки, костюмчики на новорожденных детей. Ребенок появился на свет, наладилась и личная жизнь подопечной проекта.

Сейчас участники проекта собирают платья для выпускных вечеров, которые они хотят подарить выпускницам городской школы-интерната, а также девочкам из неблагополучных семей. "Пусть у каждого ребенка, независимо от того, выпускается он из обычной школы или школы-интерната, выпускной останется в памяти как праздник нового этапа в его жизни, которая только начинается. А все девочки в этот важный день будут красивыми и счастливыми!" — говорят волонтеры.

Собралась у активистов и целая коллекция предметов для ухода за новорожденными. В планах — провести совместную акцию с женской консультацией. "Врачи наверняка знают о социальном положении некоторых своих пациенток, которым такая помощь не будет лишней", — отметила руководитель благотворительного проекта.

Единорог в свитере и юбке

Летом в Сочи в рамках проекта "Добрая одежда" пройдет ярмарка вещей, на этот раз подаренных магазинами. Вырученные средства ребята планируют потратить на покупку специального большого контейнера для сбора вещей во время различных акций. На нем будет помещен символ проекта — единорог в свитере и юбке. Его появление тоже связано с благотворительностью, забавное животное для ребят нарисовала одна из местных художниц.

За полгода работы волонтерам удалось собрать более 1,5 тонны одежды. Из них больше половины было передано социальным центрам, которые помогают девушкам, отказавшимся от аборта, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от домашнего насилия, одиноким мамам, а также многодетным семьям. Около 15% ветоши добровольцы отдали на переработку одному из предприятий Иванова. Старые одеяла отвезли в приюты для бездомных животных.

Времени на все, что задумали ребята, конечно, не хватает. У каждого есть свои семьи и обычная работа. Сейчас активисты готовят обращение в мэрию, чтобы все же получить возможность находить нуждающихся в помощи через органы социальной защиты. Есть в их планах и создание своего благотворительного фонда.

"Хотим найти спонсоров и открыть обучающие курсы для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Такие же, как мы, волонтеры могли бы научить других тому, что поможет устроиться на работу. И тогда наша "Добрая одежда" им уже будет не нужна", — поделилась мечтой инициатор проекта.

Татьяна Полинюк