Развитие Арктики станет частью деятельности партнерства "Северо-Запад" после реформы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Деятельность стратегического партнерства "Северо-Запад", учрежденного 11 регионами и крупнейшими организациями Северо-Западного федерального округа (СЗФО), будет реформирована, в результате появится отдельное направление по развитию арктических территорий. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе партнерства по итогам общего собрания учредителей под руководством заместителя полпреда президента РФ в СЗФО Анастасии Кузнецовой.

"Отдельным направлением деятельности партнерства [в рамках экономического блока задач] станет координация взаимодействия субъектов Арктической зоны России и сопровождение их участия в разработке и реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года". Важным проектом в рамках арктического направления станет создание на территории Санкт-Петербурга межрегионального Арктического кластера Северо-Западного федерального округа", - говорится в сообщении.

В настоящее время сформирована концепция реформирования партнерства, которая затрагивает основные цели и задачи деятельности и предполагает изменения в составе учредителей, организационной структуре, структуре наблюдательного и экспертного советов, механизмах и источниках финансирования. Основной целью деятельности станет оказание содействия в реализации социально-экономической политики на территории СЗФО через обеспечение взаимодействия органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровня, субъектов экономической и социальной деятельности, научных и общественных организаций.

Для реализации этой цели партнерство будет решать четыре блока задач: экономический, социальный, экспертный и организационно-технический.

Четыре блока задач

В рамках экономического блока задач партнерство планирует заниматься вопросами синхронизации стратегических документов и схем территориального планирования в субъектах Северо-Запада России с инвестиционными программами развития естественных монополий, оказывать консультативное, методическое и информационное сопровождение инвестиционных программ и проектов регионального и межрегионального значения, а также осуществлять их мониторинг. При этом в сфере внимания по-прежнему останутся программы и проекты приграничного сотрудничества и внешнеэкономических связей регионов Северо-Запада России.

В рамках социального блока задач партнерство будет осуществлять мониторинг развития институтов гражданского общества и обеспечение взаимодействия учредителей с общественными организациями и объединениями Северо-Запада России. Отдельным направлением станет реализация социально значимых проектов в сфере историко-культурного, патриотического и духовно-нравственного просвещения.

Экспертный блок задач будет включать в себя оказание содействия учредителям партнерства в формировании и улучшении их рейтингов, представляемых в различные структуры. Важнейшей задачей этого направления останется экспертиза реализации инвестиционных инициатив и проектов в регионах округа, программ и стратегий развития, экономически и социально значимых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы всего округа.

В рамках организационно-технического блока вопросов партнерство будет создавать единую площадку для реализации значимых общественных и политических мероприятий, а также информационных проектов.

О партнерстве "Северо-Запад"

Стратегическое партнерство "Северо-Запад" создано 28 сентября 2012 года. Его учредителями стали 11 регионов СЗФО и 42 крупнейшие региональные компании и бизнес-объединения. Председателем наблюдательного совета партнерства был избран полномочный представитель президента в СЗФО.

Партнерство призвано обеспечить взаимодействие органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций при выработке и реализации социально-экономической политики СЗФО, сопровождать межрегиональные инвестиционные проекты, реализуемые на основе государственно-частного партнерства.

По итогам прошедшего во вторник собрания от должности исполнительного директора партнерства освобожден по собственному желанию Владимир Авдеев, его место займет член президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Алексей Багаряков.