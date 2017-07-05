Власти Карелии готовы актуализировать предложения для госпрограммы по развитию Арктики

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Власти Карелии готовы в кратчайшие сроки актуализировать предложения для госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года". Об этом сообщил ТАСС и. о. министра экономического развития и промышленности республики Евгений Жирнель.

Президент России Владимир Путин 27 июня подписал указ о включении в число сухопутных территорий Арктической зоны Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии.

"Правительством Карелии предложения в государственную программу развития Арктики направлялись с 2013 года, когда разработчиком госпрограммы был Минрегион России, и программа не предусматривала финансирования. При подготовке Министерством экономического развития Российской Федерации изменений в госпрограмму регионом также были представлены свои предложения. До настоящего времени официальной информации о том учтены эти предложения в проекте новой редакции госпрограммы или нет, пока не поступало. При необходимости актуализированная информация для внесения изменений в проект госпрограммы будет направлена правительством Карелии в кратчайшие сроки", - сказал Жирнель.

По его словам, ранее были представлены сведения о перспективах развития инвестиционных проектов в Беломорском, Лоухском, Кемском районах, в частности, по строительству нефтеперерабатывающего завода в Беломорске, малых ГЭС, торгового морского порта "Кемь", горнодобывающих предприятий. Также республика направляла предложения о мерах господдержки и стимулирования организаций, осуществляющих деятельность в Арктической зоне и предложения по развитию транспортной системы обслуживания в Арктике.

"В связи с включением Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии в состав Арктической зоны Российской Федерации потенциал региона обязательно будет учтен в госпрограмме развития Арктики. Со своей стороны республика сделает все, чтобы ускорить этот процесс", - отметил Жирнель.

Карелия не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина республики относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на территории Арктики.