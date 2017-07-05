"ВКонтакте" откроется сообщество для получателей "дальневосточного гектара"

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) открывает в социальной сети "ВКонтакте" специализированное сообщество "Дальневосточный гектар: мы соседи!". Об этом в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Для координации процесса по созданию новых поселений Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) открывает специализированное сообщество "Дальневосточный гектар: мы соседи!" в социальной сети "ВКонтакте". Формирование единого "дискуссионного клуба" для граждан, земельные участки которых располагаются в агломерациях "дальневосточных гектаров", призвано способствовать обмену успешными кейсами в решении тех или иных вопросов, возникающих в процессе создания нового населенного пункта", - говорится в сообщении.

"Возможность дистанционно познакомиться со своими соседями и обсудить нюансы по обустройству земли - это основа, из которой будут рождаться новые инициативы и впоследствии успешные практики их реализации. Мы создаем сообщество, участники которого смогут не только легко и оперативно скоординировать свои действия, но и получить адресную поддержку экспертов агентства", - сказал гендиректор АРЧК, слова которого цитирует пресс-служба.

По данным Минвостокразвития, более 13% заявлений на бесплатные земельные участки поступают от групп граждан, всего выявлено свыше 50 "агломераций дальневосточных гектаров", где расположено более сотни участков получателей гектаров, которые в скорой перспективе могут стать населенными пунктами. За первый год работы программы заявки на получение "дальневосточного гектара" подали более 95 тыс. человек, более 22 тыс. из них уже получили земельные участки. В списке заявителей - жители практически всех российских регионов, 12,5 тыс.и заявок - коллективные. Проект рассчитан до 2035 года.

На сайте АРЧК представлено около 35 мер государственной поддержки, которые могут быть оказаны при освоении "дальневосточного гектара". АРЧК сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые могут быть полезны при принятии решения о получении гектара.