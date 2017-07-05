"ВКонтакте" откроется сообщество для получателей "дальневосточного гектара"

Федор Чудинов может выступить во Всемирной суперсерии боксаСпорт 5 июля, 12:39
Дело о пытках в ОВД "Заречный" в Свердловской области вернули в суд первой инстанцииНовости Урала 5 июля, 12:33
Президент "Витязя": клуб не собирается приобретать хоккеистов московского "Динамо"Спорт 5 июля, 12:32
"Барселона" продлила контракт с Месси до 2021 годаСпорт 5 июля, 12:28
"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 5 июля, 12:25
Ростуризм: подготовка гостиниц к ЧМ-2018 идет в плановом режимеСпорт 5 июля, 11:53
Озера Арктики превратят в рыбоводные фермыОбщество 5 июля, 11:47
Российско-венгерский мясокомбинат на 5 тыс. тонн продукции в год открылся на УралеНовости Урала 5 июля, 11:46
Томские ученые разработали недорогие отечественные реагенты для добычи нефтиСибирь 5 июля, 11:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) открывает в социальной сети "ВКонтакте" специализированное сообщество "Дальневосточный гектар: мы соседи!". Об этом в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
"Для координации процесса по созданию новых поселений Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) открывает специализированное сообщество "Дальневосточный гектар: мы соседи!" в социальной сети "ВКонтакте". Формирование единого "дискуссионного клуба" для граждан, земельные участки которых располагаются в агломерациях "дальневосточных гектаров", призвано способствовать обмену успешными кейсами в решении тех или иных вопросов, возникающих в процессе создания нового населенного пункта", - говорится в сообщении.
"Возможность дистанционно познакомиться со своими соседями и обсудить нюансы по обустройству земли - это основа, из которой будут рождаться новые инициативы и впоследствии успешные практики их реализации. Мы создаем сообщество, участники которого смогут не только легко и оперативно скоординировать свои действия, но и получить адресную поддержку экспертов агентства", - сказал гендиректор АРЧК, слова которого цитирует пресс-служба.
По данным Минвостокразвития, более 13% заявлений на бесплатные земельные участки поступают от групп граждан, всего выявлено свыше 50 "агломераций дальневосточных гектаров", где расположено более сотни участков получателей гектаров, которые в скорой перспективе могут стать населенными пунктами. За первый год работы программы заявки на получение "дальневосточного гектара" подали более 95 тыс. человек, более 22 тыс. из них уже получили земельные участки. В списке заявителей - жители практически всех российских регионов, 12,5 тыс.и заявок - коллективные. Проект рассчитан до 2035 года.
На сайте АРЧК представлено около 35 мер государственной поддержки, которые могут быть оказаны при освоении "дальневосточного гектара". АРЧК сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые могут быть полезны при принятии решения о получении гектара.