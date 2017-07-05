Архангельская область планирует создать в Онеге территорию опережающего развития

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области подали заявку в Министерство экономического развития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Онеге. По словам экспертов, опрошенных ТАСС, создание первой в области ТОСЭР позволит увеличить приток туристов, диверсифицировать экономику Онеги и реализовать новые социально значимые проекты.
Онега относится к той части Поморья, которая входит в состав Арктической зоны России.
"При разработке заявки на создание ТОСЭР были определены ключевые направления развития моногорода, выбраны земельные участки для потенциальных инвесторов, проведен открытый отбор проектов и сформирован пул по направлениям "Туризм", "Производство питьевой воды" и "Добыча и переработка дикоросов", - рассказал ТАСС министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков. - В Онеге будет создана пилотная ТОСЭР, в дальнейшем мы планируем распространить этот опыт и на другие монопрофильные образования региона".
Основными проектами Онежской территории развития заявлены спортивно-туристический комплекс, проект по развитию Онежского морского порта и выход на проектную мощность пеллетного завода. "В 2015 году на территории Онеги введено в эксплуатацию новое производство по выпуску топливных пеллет (древесных гранул) из лигнина (вещество, содержащееся в древесине, является отходом биохимического производства - прим. ТАСС).
Проект является первым шагом на пути к диверсификации экономики города - производство не связано с его монопрофильностью. "В первую очередь результатом станет создание 204 новых рабочих мест, а также появление дополнительных отчислений в бюджеты всех уровней", - пояснили ТАСС в региональном Министерстве экономического развития.
Лыжный биатлонный комплекс будет находиться на онежском берегу Белого моря. Снег здесь выпадает в середине октября и держится до начала мая. Основная цель проекта - создание на Северо-Западе страны учебно-тренировочной базы для подготовки спортсменов высокого класса, проведение учебно- тренировочных сборов и соревнований, в том числе международных.
Потенциальными инвесторами поданы заявки на вхождение в ТОСЭР с проектами по развитию производства по розливу бутилированной воды и развитию производства по переработке дикоросов.
Предприниматель Андрей Дьячков, чей инвестиционный проект "Центр семейного водного отдыха" представлен в заявке, говорит, что проект у него получается больше социальный, чем коммерческий. В Онеге нет бассейна, а в его центре он планируется, еще и с элементами аквапарка. "Систему водоподготовки нам разрабатывали в Анапе, индивидуальный подход нашли. Уже получено разрешение на строительство, сделан котлован и нулевой цикл", - сказал Дьячков, добавив, что в Онегу приезжает множество гостей на новогодние праздники. "Из Казани, Ярославля, Рязани, Москвы, Петербурга, понятно, что из Архангельска и Северодвинска", - перечислил он.
Но, по его словам, комплекс больше ориентирован на местных жителей - "в Онеге в море можно купаться в июле и августе".
По словам Дьячкова, он "двумя руками за" создание ТОСЭР. "Если люди будут открывать новые рабочие места, налоги будут оставаться, будет интереснее. Можно еще что-то будет придумывать, открывать. Есть ведь предприятия, которые могут заниматься портом, например", - отметил предприниматель.
Как пояснил Вуйменков, создание ТОСЭР способствует развитию не только отдельно взятого муниципального образования, но и окрестных территорий. Например, повышение инвестиционной привлекательности города, реализация в нем различных проектов способствуют и улучшению инфраструктуры, решению существующей проблемы с транспортной доступностью Онеги.
Онега находится на берегу Белого моря, где любят отдыхать не только местные жители. "У Онеги большие возможности в сфере туризма: там уникальная природа, протяженное морское побережье, нетронутые леса, рядом настоящая святыня - Кий-остров, много памятников архитектуры и культурного наследия, прекрасные возможности для активного и познавательного туризма. По сути, это настоящая туристическая жемчужина, которую надо показать миру", - сказал ТАСС председатель собрания депутатов Архангельской области Виктор Новожилов.
У Онеги монопрофильная экономика, основу которой составляют предприятия лесопромышленного комплекса. Производственный комплекс здесь называют взаимоувязанным. Он включает в себя заготовку древесины, производство пиломатериалов и щепы, использование кородревесных отходов в качестве топлива котельными города. "Последние 20 лет экономика города строилась на работе трех предприятий лесопереработки, - рассказал ТАСС глава Онежского района Павел Смагин. - Основная часть населения работает на них, НДФЛ получаем от них, и зависим от колебаний рынка, от теплых, холодных зим, есть вывозка леса или нет".
Помимо лесопромышленной отрасли, имеют определенное развитие пищевая промышленность, производство услуг в сфере ЖКХ, туризма и спорта. Создание ТОСЭР и последующая реализация включенных в заявку проектов позволит решить существующую в городе проблему с безработицей и миграцией, в результате которой за пять лет численность трудоспособного населения города сократилась на 22%, эти данные приводит региональное министерство экономического развития.
Онега сегодня - территория с нереализованным инвестиционным потенциалом в сферах туризма, производства альтернативных энергоресурсов, рыбной промышленности, добычи и переработки биоресурсов, считают эксперты. "Кроме лесных богатств по большому счету ничего нет. Но у нас очень красивая природа, есть старенькая база - есть от чего стартовать. Мы готовы работать со всем, что связано с туризмом, с дикоросами", - поясняет Смагин.
По словам Новожилова, Онега - это город с богатой историей и большим потенциалом. "Как и многие другие населенные пункты Архангельской области, Онега очень тяжело прошла постперестроечные времена, сложные 90-е годы, закрылись крупные предприятия, люди остались без работы и стали уезжать. Сейчас перед нами стоит задача вдохнуть новую жизнь в этот район, придать импульс его развитию, все это требует значительных инвестиций, но отдача гарантированно будет в разы превышать вложения. Поэтому считаю, что создание в Онеге территории опережающего социально-экономического развития - исключительно правильный шаг", - сказал он.
Статус резидента ТОСЭР позволяет бизнесу получить преимущества в виде снижения ставки по налогу на прибыль, а также полного освобождения от налога на имущество и земельного налога, снижения налога на добычу полезных ископаемых.
Для тех резидентов, которые получат этот статус, в течение первых трех лет с момента создания ТОСЭР предусмотрено снижение страховых взносов в четыре раза.