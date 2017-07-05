Архангельская область планирует создать в Онеге территорию опережающего развития

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области подали заявку в Министерство экономического развития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Онеге. По словам экспертов, опрошенных ТАСС, создание первой в области ТОСЭР позволит увеличить приток туристов, диверсифицировать экономику Онеги и реализовать новые социально значимые проекты.

Онега относится к той части Поморья, которая входит в состав Арктической зоны России.

От питьевой воды до дикоросов

"При разработке заявки на создание ТОСЭР были определены ключевые направления развития моногорода, выбраны земельные участки для потенциальных инвесторов, проведен открытый отбор проектов и сформирован пул по направлениям "Туризм", "Производство питьевой воды" и "Добыча и переработка дикоросов", - рассказал ТАСС министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков. - В Онеге будет создана пилотная ТОСЭР, в дальнейшем мы планируем распространить этот опыт и на другие монопрофильные образования региона".

Основными проектами Онежской территории развития заявлены спортивно-туристический комплекс, проект по развитию Онежского морского порта и выход на проектную мощность пеллетного завода. "В 2015 году на территории Онеги введено в эксплуатацию новое производство по выпуску топливных пеллет (древесных гранул) из лигнина (вещество, содержащееся в древесине, является отходом биохимического производства - прим. ТАСС).

Проект является первым шагом на пути к диверсификации экономики города - производство не связано с его монопрофильностью. "В первую очередь результатом станет создание 204 новых рабочих мест, а также появление дополнительных отчислений в бюджеты всех уровней", - пояснили ТАСС в региональном Министерстве экономического развития.

Лыжный биатлонный комплекс будет находиться на онежском берегу Белого моря. Снег здесь выпадает в середине октября и держится до начала мая. Основная цель проекта - создание на Северо-Западе страны учебно-тренировочной базы для подготовки спортсменов высокого класса, проведение учебно- тренировочных сборов и соревнований, в том числе международных.

Потенциальными инвесторами поданы заявки на вхождение в ТОСЭР с проектами по развитию производства по розливу бутилированной воды и развитию производства по переработке дикоросов.

Бассейн для Онеги

Предприниматель Андрей Дьячков, чей инвестиционный проект "Центр семейного водного отдыха" представлен в заявке, говорит, что проект у него получается больше социальный, чем коммерческий. В Онеге нет бассейна, а в его центре он планируется, еще и с элементами аквапарка. "Систему водоподготовки нам разрабатывали в Анапе, индивидуальный подход нашли. Уже получено разрешение на строительство, сделан котлован и нулевой цикл", - сказал Дьячков, добавив, что в Онегу приезжает множество гостей на новогодние праздники. "Из Казани, Ярославля, Рязани, Москвы, Петербурга, понятно, что из Архангельска и Северодвинска", - перечислил он.

Но, по его словам, комплекс больше ориентирован на местных жителей - "в Онеге в море можно купаться в июле и августе".

По словам Дьячкова, он "двумя руками за" создание ТОСЭР. "Если люди будут открывать новые рабочие места, налоги будут оставаться, будет интереснее. Можно еще что-то будет придумывать, открывать. Есть ведь предприятия, которые могут заниматься портом, например", - отметил предприниматель.

Как пояснил Вуйменков, создание ТОСЭР способствует развитию не только отдельно взятого муниципального образования, но и окрестных территорий. Например, повышение инвестиционной привлекательности города, реализация в нем различных проектов способствуют и улучшению инфраструктуры, решению существующей проблемы с транспортной доступностью Онеги.

Нереализованный потенциал

Онега находится на берегу Белого моря, где любят отдыхать не только местные жители. "У Онеги большие возможности в сфере туризма: там уникальная природа, протяженное морское побережье, нетронутые леса, рядом настоящая святыня - Кий-остров, много памятников архитектуры и культурного наследия, прекрасные возможности для активного и познавательного туризма. По сути, это настоящая туристическая жемчужина, которую надо показать миру", - сказал ТАСС председатель собрания депутатов Архангельской области Виктор Новожилов.

У Онеги монопрофильная экономика, основу которой составляют предприятия лесопромышленного комплекса. Производственный комплекс здесь называют взаимоувязанным. Он включает в себя заготовку древесины, производство пиломатериалов и щепы, использование кородревесных отходов в качестве топлива котельными города. "Последние 20 лет экономика города строилась на работе трех предприятий лесопереработки, - рассказал ТАСС глава Онежского района Павел Смагин. - Основная часть населения работает на них, НДФЛ получаем от них, и зависим от колебаний рынка, от теплых, холодных зим, есть вывозка леса или нет".

Помимо лесопромышленной отрасли, имеют определенное развитие пищевая промышленность, производство услуг в сфере ЖКХ, туризма и спорта. Создание ТОСЭР и последующая реализация включенных в заявку проектов позволит решить существующую в городе проблему с безработицей и миграцией, в результате которой за пять лет численность трудоспособного населения города сократилась на 22%, эти данные приводит региональное министерство экономического развития.

Онега сегодня - территория с нереализованным инвестиционным потенциалом в сферах туризма, производства альтернативных энергоресурсов, рыбной промышленности, добычи и переработки биоресурсов, считают эксперты. "Кроме лесных богатств по большому счету ничего нет. Но у нас очень красивая природа, есть старенькая база - есть от чего стартовать. Мы готовы работать со всем, что связано с туризмом, с дикоросами", - поясняет Смагин.

По словам Новожилова, Онега - это город с богатой историей и большим потенциалом. "Как и многие другие населенные пункты Архангельской области, Онега очень тяжело прошла постперестроечные времена, сложные 90-е годы, закрылись крупные предприятия, люди остались без работы и стали уезжать. Сейчас перед нами стоит задача вдохнуть новую жизнь в этот район, придать импульс его развитию, все это требует значительных инвестиций, но отдача гарантированно будет в разы превышать вложения. Поэтому считаю, что создание в Онеге территории опережающего социально-экономического развития - исключительно правильный шаг", - сказал он.

ТОСЭР

Статус резидента ТОСЭР позволяет бизнесу получить преимущества в виде снижения ставки по налогу на прибыль, а также полного освобождения от налога на имущество и земельного налога, снижения налога на добычу полезных ископаемых.

Для тех резидентов, которые получат этот статус, в течение первых трех лет с момента создания ТОСЭР предусмотрено снижение страховых взносов в четыре раза.