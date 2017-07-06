Очевидец: без волонтеров Крымск бы не спасли

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Сотскова Мария/. Трагедия в городе Крымске Краснодарского края, произошедшая ровно 5 лет назад, дала толчок развитию волонтерского движения в России, считает координатор гуманитарной и волонтерской миссии в Крымске и основатель социально-благотворительного проекта "Уроки доброты" Наталья Киселева.

6-7 июля 2012 года сильнейшие ливни в Краснодарском крае привели к катастрофическому наводнению в регионе. Основной удар стихия нанесла по Крымскому району. По данным МЧС, погиб 171 человек, 29 тыс. человек утратили имущество, пострадавшими признаны 53 тыс. человек. В Крымске были нарушены системы электро-, газо- и водоснабжения, размыты автомобильные дороги и железнодорожные пути.

"Крымск дал начало волонтерскому движению в России"

Как рассказала ТАСС Наталья Киселева, трагедия Крымска объединила множество разных людей, чтобы помочь пострадавшим. "Безусловно, Крымск дал начало волонтерскому движению в России. Это была мощнейшая сила людей, объединенных одной целью - помощь. Сначала нас было мало, потом благодаря социальным сетям и СМИ волонтеров стало много, рекорд нашего лагеря - 400 человек", - рассказала Киселева. По ее словам, в целом в спасении пострадавших приняли участие порядка тысячи добровольцев.

Опыт Крымска для России оказался на тот момент уникальным. Как рассказала собеседница ТАСС, добровольцы, узнав о чрезвычайной ситуации из СМИ, просто приезжали на место. Это были совершенно разные люди, большинство без подготовки и, зачастую, адекватного понимания масштаба катастрофы.

"Конечно, не все выдерживали. В Крымске было тяжело не только физически, но и эмоционально. Некоторых мы разворачивали сразу и советовали ехать домой. Кто-то не выдерживал одной поездки к одной бабушке", - вспоминает волонтерские будни координатор миссии.

"Работа на ЧС это не кино про супергероев, это тяжелая работа, в первую очередь над собой. Не все могли трезво оценить свои силы", - сказала она.

"Тогда никто не понимал, что делать"

Крымские волонтеры в режиме онлайн учились работать совместно с официальными структурами. Не только они сами, но и профессиональные спасатели тогда не знали, как должна быть организована эта работа.

"Я приехала одна из первых, - рассказывает собеседница ТАСС. - Тогда никто не понимал, что делать, но был большой человеческий порыв помочь. Тогда в лагере была одна газель "Соболь", на ней я с волонтером-водителем поехала развозить гуманитарную помощь. После первой такой поездки стало понятно, что мы делаем не то", - рассказала Киселева.

Она подчеркнула, что во время ЧС "один день идет за пять". "У тебя нет права не научиться, от этого зависит жизнь пострадавших. Нам повезло, что наш лагерь стоял рядом с отрядом профессиональных спасателей, которые нам очень помогали", - сказала собеседница ТАСС.

Помимо сотрудников МЧС и волонтеров на разборе завалов работал и Российский союз спасателей (РСС). Взаимодействие этих трех структур позволило организовать оптимальную схему помощи жителям Крымска.

"В МЧС давали нам помпы и насосы для откачки муляки (грязь перемешанная с илом - прим. ТАСС) из подвалов, транспорт, - поясняет аспекты работы Киселева. - С ребятами из РСС мы советовались, сразу же сообщали, когда обнаруживали труп, чтобы не началась эпидемия".

Информационная кампания

Огромную поддержку спасательной операции оказали не только волонтеры, приехавшие в разрушенный город, но и те, кто нес вещи в центры сбора гуманитарной помощи.

"Без волонтеров Крымск бы не спасли.Ты пишешь в Facebook, что закончились подгузники, через 15 минут тебе звонят от производителя и говорят, что отправляют нам огромный "КамАЗ". Тоже самое с питьевой водой", - рассказывает координатор волонтеров.

По ее словам, люди приносили разные вещи и в разном состоянии. Иногда были комичные ситуации, например, прислали ботфорты лаковые на шпильках.

"Мы запустили информационную кампанию, чтобы люди не отдавали ненужное, а думали, что нужно пострадавшим", - напомнила Киселева. Она уверена, что опыт Крымска должен учитываться всеми участниками операций по спасению людей, чтобы не допускать промедления, от которого может зависеть чья-то жизнь.