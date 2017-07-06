Урожай в Крыму защитят "Антиградом"

С 1970 года по 2013 год включительно услуги сельскохозяйственным предприятиям по предупреждению побития градом на территории Севастополя и Республики Крым оказывала Крымская военизированная служба по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы. В 2014 году она была закрыта. На ее базе в 2017 году, в структуре ГУП РК "Крымский элеватор" создано подразделение по активным воздействиям на гидрометеорологические и другие геофизические процессы, выполняющее функции противоградовой защиты сельскохозяйственных культур.

31 мая 2017 года "Крымский элеватор" получил лицензию Росгидромета на защиту сельскохозяйственных культур от побития градом. Правительство выделило 42 млн рублей на создание противоградовой службы, которая будет обслуживать полуостров.

Служба по заявкам

"Крымская противоградовая служба уже получила лицензию, и в середине июля мы будем готовы к работе", — сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства Крыма Ярослав Михайлов. По его словам, служба "Антиград" создается на базе ГУП "Крымский элеватор", которое находится в подчинении у Министерства сельского хозяйства Крыма. .

Служба будет работать по заявкам и по договорам с сельхозпредприятиями региона. "Уже разосланы договоры сельхозпредприятиям, которые в этом нуждаются. После перечисления средств на этих предприятиях будут развернуты противоградовые пункты", — сообщил он. Пока, по словам Михайлова, поступило три заявки от сельхозпредприятий Крыма, там будут развернуты шесть пунктов со специальными радарами и ракетными установками.

По его словам, за три последних года (2014–2016 гг.) ущерб сельхозпроизводителей полуострова от града составил около 1 млрд рублей.

"Бич с небес"

Восстановление противоградовой службы в Крыму является очень актуальным. В советский период здесь были развернуты 47 ракетных комплексов, которые защищали более 500 тыс. га сельхозугодий. Николай Сирота, бывший начальник противоградовой службы Крыма, возглавлявший ее с 1984 года по 2014 год, рассказал ТАСС, что период наибольшего воздействия града на полуострове отмечается с начала мая и по конец сентября.

"Год на год, конечно, не приходится. В отдельный сезон это может быть и девять дней, когда выпадает град, а иногда и сорок. Но, если брать в среднем, это примерно двадцать дней с мая по конец сентября, когда в Крыму град. И от трех до пяти дней в году бывает выпадение градин размером от двух до пяти сантиметров и более", — пояснил он.

Конечно, все это влияет на урожай. Сирота отметил, что даже полуторасантиметровые градинки способны нанести непоправимый ущерб и садам, и виноградникам, полям с овощами и с пшеницей.

Финансирование противоградовой службы в Крыму полностью прекратилось из бюджета Украины в 2009 году. "Выживали, как могли. В основном за счет руководителей хозяйств, которые понимали важность проведения противоградовых мероприятий. Сейчас служба возрождается, и это хорошо", — отметил он.

Анатолий Корейчук, руководитель сельхозпредприятия "Обрий", расположенном в Джанкойском районе на севере полуострова, назвал град "бичом с небес". "Когда объявляют штормовое предупреждение по региону, мне становится не по себе. Смотрим на эти грозовые облака с чувством тревоги и думаем, будет град или нет. Потому что это настоящий бич с небес, как я его называю", — отметил Корейчук. Предприятие занимается выращиванием пшеницы, подсолнечника, гороха.

"У нас дожди идут редко, но если идут, то обязательно с градом. Представляете, заходят комбайны на поля для уборки, и тут град, который вымолачивает урожай на 50 процентов", — пояснил глава предприятия.

По его словам, Крыму жизненно необходима централизованная служба, которая не только бы предупреждала об опасности града, но и боролась с этим природным явлением.

Если говорить об однодневных убытках от града на полуострове, то только 4 августа 2016 года, по данным департамента сельского хозяйства правительства Севастополя, агрофирме "Золотая Балка" был нанесен ущерб свыше 10 млн рублей. Получен недобор урожая винограда в 422,1 тонны.

Как это работает

Система противоградовой защиты, по словам Николая Сироты, работает достаточно просто. "Локатор или радар способен обнаружить грозовые облака в радиусе 200–300 километров. Затем операторы определяют участок облака, где формируется град, это примерно на высоте в 4–5 км. Температура там достигает минус 9 градусов, что и способствует образованию града. Затем следует команда на пуск ракет", — рассказал он.

Ракеты запускаются на высоту в 5 км, они содержат специальную смесь на основе йодистого серебра. Именно эта смесь позволяет разбить градины на мелкие льдинки, которые к земле уже доходят в виде мелкой крупы или просто тают.

Специалист отметил, что в советские времена в год расходовалось в Крыму до 2,5 тыс. ракет для разгона облаков с градом. Стоимость одной такой ракеты ранее составляла 168 советских рублей. Сейчас стоимость одной ракеты — около 16 тыс. российских рублей.

Помощь с Кавказа

Помощь крымчанам в налаживании противоградовой службы оказывает Высокогорный геофизический институт из Кабардино-Балкарии, который имеет практические наработки по этой теме. Они используются не только в России, но и во многих странах СНГ, рассказал ТАСС профессор, академик РАЕН, главный научный сотрудник института Магомет Абшаев.

"Проблема защиты от градобития в Крыму очень острая. Наш институт оказывает методологическую и практическую помощь крымскому региону в воссоздании противоградовой службы", — сообщил он.

В частности, по словам Абшаева, помощь оказывается в программных продуктах, технологиях, документации, модернизации имеющихся радаров, которые не обновлялись еще с советских времен. Были проведены специальные семинары и обучение крымских специалистов для получения лицензии от Росгидромета для воссоздания системы "Антиград".

Однако эксперт, который занимается этой проблемой более 40 лет, считает необходимым создание на территории Крымского полуострова современной и целостной автоматизированной системы, которая бы не только защищала от града, но и могла вызывать искусственные осадки.

Причем, ее создание будет дешевле, нежели ежегодно вкладывать средства в модернизацию существующих комплексов.

"Наше предложение простое. Для того, чтобы модернизировать систему противоградовой защиты в Крыму, необходимы вложения в размере около 260 млн рублей, а вот создание более совершенной системы обойдется в 180 млн рублей. Это разовые вложения, и это будет дешевле, а развернуть ее можно будет в течение полугода", — отметил ученый.

Автоматизированная система, по словам Абшаева, включает радиолокаторы, автоматизированные ракетные установки в количестве 30–35 единиц, каждая из которых может выпускать до 36 ракет одновременно, а также радиомодемы для обмена информацией и создании системы централизованного управления.

"Технология, которая разработана нами, обеспечит не только защиту от града, гроз, ливневых паводков, но даже и от смерчей. Она же обеспечит и искусственный вызов осадков. То есть для этого потребуются одни и те же реагенты и одни и те же ракеты и радары", — резюмировал он.