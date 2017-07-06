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Дожди в Нижнем Новгороде спровоцировали остановку трамваев и оползень у стен кремля

В стране
6 июля, 18:03 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 6, июля. /ТАСС

Экологи не исключают возникновения схода грунта на других склонах в связи с обильными осадками

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Сход грунта произошел из-за сильных дождей в центре Нижнего Новгорода на Зеленском съезде - дороге, идущей под стенами Нижегородского кремля, автомобильное движение по съезду остановлено. Кроме того, в городе частично остановлено движение трамваев. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель департамента транспорта и связи администрации города Сергей Кленов.

"Из-за поднятия уровня дождевой воды на трамвайных путях полностью прекращено движение по шести трамвайно-троллейбусным маршрутам, еще несколько маршрутов сокращены. План выпуска подвижного состава уменьшен", - сказал Кленов.

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Вода попадает на трамвайные рельсы, так как ливневая канализация не справляется с большим потоком воды.

"Из-за схода грунта на Зеленском съезде общественный пассажирский автотранспорт пущен в объезд по Похвалинскому съезду до момента устранения оползня", - также сообщил собеседник агентства.

Как рассказал журналистам исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов, к 19:00 четверга работы по устранению схода грунта у стен Нижегородского кремля должны быть завершены. "Работы проводятся, бригада выехала оперативно, работы должны завершить около 19 часов сегодняшнего дня. Пока не будут завершены все работы, которые обеспечат беспрепятственное движение как личного, так и общественного транспорта, Зеленский съезд будет закрыт", - сказал Миронов.

Он сообщил также, что по данным гидрометеоцентра Нижнего Новгорода за последние шесть суток в городе выпали дожди, на 20% превышающие месячную норму осадков. В ночь на 7 июля дожди не прекратятся.

Оползни могут повториться

В связи с обильными осадками экологи не исключают возникновения схода грунта на других склонах.

"На Зеленском съезде произошел сход грунта, но это очень мягкая формулировка, на самом деле произошел оползень. Учитывая, что дожди ближайшую неделю будут каждый день, вода в грунт будет впитываться, и там, где естественные системы защиты были нарушены, а искусственные не создали, там угрозы подмыва грунта велики", - сказал ТАСС эколог Асхат Каюмов. Он добавил, что сейчас можно прогнозировать, что в том или ином месте грунт может начать потихоньку ползти.

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