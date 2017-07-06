Доставку в школу детей из отдаленных новгородских поселков обеспечит единое предприятие

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Новгородской области планирует в этом году создать единое транспортное предприятие для доставки детей из отдаленных поселков в школы. Об этом заявил врио губернатора Андрей Никитин на встрече с жителями Шимского района.

"Областное транспортное предприятие для централизованной перевозки детей из отдаленных поселков в школы создадут в Новгородской области в этом году. Мы знаем, что у многих районных школ проблемы с состоянием школьных автобусов, и правительство региона намерено снять эту ответственность с плеч школьных администраций", - цитирует врио губернатора его пресс-служба.

При этом, как отметили в ведомстве, глава региона пока не назвал сумму, которая потребуется на создание нового транспортного предприятия.

Вопрос подняла директор Шимской средней школы Лариса Рыбкина, рассказав, что их школьных автобусов не хватает для ежедневных перевозок 210 детей со всего района. Как отметили в правительстве региона, проблема количества и качества школьных автобусов характерна для всех сельских районов области. Это подтверждают и проверки областной прокуратуры.

Проблемы школьного транспорта

В мае этого года на территории трех районов, Старорусского, Поддорского и Холмского было установлено, что 10 из 18 школьных автобусов, используемых образовательными организациями для перевозки детей к месту обучения и обратно, эксплуатируются с техническими неисправностями.

Так, в ряде автобусов отсутствовали тахографы и обязательная надпись "Дети", ремни безопасности и осветительные приборы находились в неисправном состоянии. В семи районах области часть школьного автопарка имеетстопроцентный износ.

На территории Новгородской области расположено 101 детское образовательное учреждение, имеющее потребность в систематической перевозке детей, их перевозят 176 автобуса марки "Газель" и "ПАЗ".

В последний раз регион обновлял парк школьных автобусов в сентябре 2016 года, получив пять новых машин для учебных заведений Валдайского, Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, Чудовского муниципальных районов.

Федеральная поддержка

В целях обновления парка школьных автобусов правительство РФ выделило Минпромторгу в 2017 году из резервного фонда 3 млрд рублей, на которые будет закуплено не менее 1450 школьных автобусов. На 1 января 2017 года в целом по России для перевозок детей к общеобразовательным учреждениям используется 1,9 тыс. автобусов (6,9% парка школьных автобусов) с годом выпуска больше 10 лет.

В 54 из 85 регионов страны при перевозке детей используются автобусы с годом выпуска более 11 лет, в 8 регионах - произведенные до 2000 года. По данным Минобразования и науки РФ, в 2016 году на эти цели было направлено 3,9 млрд рублей, были закуплены и поставлены в регионы 2 468 школьных автобусов, благодаря этой мере заявленная потребность регионов на 2016 год была удовлетворена на 51%.