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На стройке Керченского моста началась вахта студенческих стройотрядов

В стране
7 июля, 10:24 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 7, июля. /ТАСС

Всего трудовую практику на объекте пройдут 90 студентов, она продлится до 31 августа

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© Инфоцентр "Крымский мост"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Вахта студенческих строительных отрядов началась на стройплощадках Керченского моста, который соединит Крым с материковой Россией. Всего трудовую практику на объекте пройдут 90 студентов, сообщил в пятницу инфоцентр "Крымский мост".

"На стройке Крымского моста началась вахта студенческих стройотрядов: 90 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Твери, Ставрополя, Саранска, Нижнего Новгорода, Сочи, Астрахани, Ульяновска и других городов приступили к работам на строительстве Крымского моста и автоподхода к нему со стороны Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В инфоцентре уточнили, что на стройку приехали учащиеся разных курсов четырех российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи.

"В работах непосредственно на строительстве моста задействовано 60 студентов. Они распределены по шести мостоотрядам и уже пробуют свои силы в строительно-монтажных и вспомогательных работах на морских и сухопутных участках. <...> Еще 30 участников стройотрядов знакомятся с основными технологиями в дорожном строительстве на стройплощадке автоподхода", - отметили в инфоцентре.

Студенческая практика продлится до 31 августа. В программе - шестидневная трудовая неделя с восьмичасовым рабочим днем (суббота - сокращенный рабочий день), а также семинары профмастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому полуострову. "Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составляет от 150 руб. в час, что соответствует среднему уровню материального вознаграждения участников стройотрядов на инфраструктурных объектах", - добавили в центре.

Летняя студенческая практика на стройплощадке Крымского моста и подходах к нему организована под эгидой Федерального дорожного агентства и уже стала традицией. В 2016 году трудовой семестр здесь провели 87 учащихся университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска.

О строительстве моста

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд руб. Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.

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