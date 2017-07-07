Дождливая погода оставляет жителей Приволжского федерального округа без света и дорог

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. Непрекращающиеся дожди и шквальный ветер в Приволжском федеральном округе (ПФО) привели к массовым отключениям электроэнергии, падению деревьев, переносу массовых мероприятий в Удмуртии и Ульяновске, парализовали движение транспорта в Нижнем Новгороде и Татарстане, а также привели к размытию части федеральной трассы Пермь - Екатеринбург в Пермском крае. Кроме того, непогода нанесла весомый ущерб аграриям в Башкирии. Корреспонденты ТАСС выяснили, каковы последствия удара стихии в регионах ПФО.

Отключения электроэнергии, помехи транспорту и оползни

Массовые отключения электричества из-за шквального ветра и ливней наблюдались в нескольких регионах Приволжского округа. В Пермском крае в четверг от электроснабжения были отключены более 15 тыс. человек в 60 населенных пунктах, в Нижегородской области более 9 тыс. человек и 28 социально значимых объектов также оставались без света до утра пятницы. В Оренбурге за последние сутки из-за ветра с порывами до 20 м/с было повалено свыше 30 деревьев. С жалобами на последствия ветреной погоды в диспетчерский центр здесь обратились более 360 жителей города.

Непогода внесла свои коррективы в работу общественного транспорта в ряде регионов ПФО. Из-за сильных дождей и порывистого ветра до 23 м/с в Нижегородской области были остановлены трамваи и троллейбусы, также в четверг произошел сход грунта со склона Нижегородского кремля, что привело к остановке автомобильного движения на Зеленском съезде - дороге, идущей под стенами Нижегородского кремля.

В Татарстане в пятницу из-за подтопления полностью закрыли движение по двум мостам в Буинском районе. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, спасатели организовали здесь лодочную переправу.

В Ижевске в ночь на пятницу из-за сильного дождя затопило две улицы, произошел перелив через плотины местного пруда. В результате по этим улицам было перекрыто движение, транспорт пустили в объезд.

В Пермском крае в пятницу также произошло проседание части полотна (примерно 18х4 м) федеральной автомобильной дороги Пермь - Екатеринбург в районе 36 км трассы, весь транспорт здесь пущен в объезд. Кроме того, в Кировской области подрядчики, занимающиеся ремонтом дорожного полотна по программе "Безопасные и качественные дороги", жалуются на непогоду, из-за которой отстают от намеченного графика.

Перенос мероприятий и эвакуация

Неблагоприятные погодные условия застали врасплох и организаторов массовых мероприятий. Так, из-за неблагоприятных погодных условий в Ульяновске на неделю перенесли третий областной фестиваль "Соединяя берега", ключевым мероприятием которого является заплыв через Волгу более 200 спортсменов. Ранее в связи с непогодой региональные власти также рекомендовали перенести на неделю массовые мероприятия, приуроченные к национальному празднику "Сабантуй". Также из-за прогнозируемых на выходные дождей "Сабантуй" были вынуждены перенести и власти Ижевска, теперь он запланирован на 16 июля.

Помимо этого 5 июля из-за сильного дождя и ветра произошел обрыв линии электропередачи недалеко от детского лагеря "Чайка" в Пензенской области, в результате аварии в лагере было отключено электро- и водоснабжение. Администрация лагеря решила эвакуировать детей. Сегодня СУ СК РФ начало проверку по факту эвакуации детей.

Ущерб аграриям и прогноз

Неблагоприятные погодные условия, в частности, сильные дожди, нанесли ущерб более чем на 400 млн рублей аграриям Башкирии. По данным Минсельхоза республики, зерновые яровые культуры уничтожены на общей площади 22,5 тыс. га, а прогноз по добыче зерна в республике скорректирован в меньшую сторону на несколько сотен тонн. Также в этом году в Башкирии ожидается уменьшение урожая липового меда.

По данным Росгидромета, на территории регионов ПФО в ближайшие дни сохранится "желтый" уровень опасности погодных условий. Грозы ожидаются во всех регионах округа кроме Башкирии и Татарстана. В Саратовской и Оренбургской областях сильный ветер может увеличить риск возникновения природных пожаров.

Температура воздуха в ряде регионов ПФО в выходные ожидается в районе 20-26 градусов, в частности, в Башкирии, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. Около 21-22 градусов тепла будет в Пермском крае и Ульяновской области. В остальных регионах округа температура воздуха не поднимется выше 19 градусов.