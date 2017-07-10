УрФУ и российская компания Cognitive Technologies будут вместе готовить робототехников

Цифровая экономика и умное производство станут главными темами выставки "Иннопром"Экономика и бизнес 10 июля, 0:12
Кириленко: женская сборная России по баскетболу 3х3 будет бороться за высокие места на ОИСпорт 10 июля, 0:09
Купальный сезон в Москве может открыться в конце июляОбщество 10 июля, 0:01
Тренер: российский боксер Лебедев хорошо и стабильно провел бой с ФлэнаганомСпорт 9 июля, 23:59
В Ленинградской области прошел праздник в честь дня Тихвинской иконы Божией МатериОбщество 9 июля, 23:57
Рябинский: преимущество Лебедева в бою с Флэнаганом было подавляющимСпорт 9 июля, 23:55
Лебедев заинтересован в проведении боя с победителем Всемирной суперсерии боксаСпорт 9 июля, 23:45
Песков: Меркель и Макрон признают ситуацию на Украине недопустимойПолитика 9 июля, 23:43
Ковальчук: ОИ-2018 стали одним из ключевых факторов подписания контракта со СКАСпорт 9 июля, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) и российская компания Cognitive Technologies начали совместную образовательную программу по подготовке специалистов в области робототехники и роботизации сельского хозяйства "Урал Когнитив Агро". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Cognitive Technologies.
"Студенты университета смогут принимать участие в реальных прорывных проектах по созданию умной сельхозтехники - работах, находящихся на первом крае мировой прикладной науки, тем самым получать неоценимый опыт, повышать свою квалификацию", - сказал ректор УрФУ Виктор Кошкаров.
Программа "Урал Когнитив Агро" рассчитана до 2020 года. Ее основная цель - повысить эффективность отечественных сельхозпредприятий благодаря использованию роботизированных систем и искусственного интеллекта. Для этого организаторы намерены собрать международную команду специалистов, в том числе из студентов УрФУ. Они смогу принять участие в воркшопах по таким направлениям, как компьютерное зрение и нейронные сети в контексте сельского хозяйства.
Планируется, что за время работы программы будут подготовлены более 200 квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта и робототехники. В УрФУ ожидают, что около 340 студентов и специалистов смогут принять участие в "Урал Когнитив Агро".
Суммарные инвестиции в программу в течение ближайших трех лет, как ожидают в Cognitive Technologies, достигнут 3 млрд рублей, из которых собственных - около 800 млн рублей, а еще более 2 млрд составят привлеченные средства. При этом экономический эффект от реализации программы ожидается на уровне не менее 20-30 млрд рублей за счет внедрения роботизированных производственных комплексов.
По данным международной консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, российское сельское хозяйство по уровню производительности труда отстает от Германии в три раза, а по урожайности - в 2,5 - 3 раза. Эксперты "Урал Когнитив Агро" считают, что реализация программы позволит практически ликвидировать отставание к 2022 году.