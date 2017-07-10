Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УрФУ и российская компания Cognitive Technologies будут вместе готовить робототехников

В стране
10 июля, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Планируется, что за время работы программы будут подготовлены более 200 квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта и робототехники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) и российская компания Cognitive Technologies начали совместную образовательную программу по подготовке специалистов в области робототехники и роботизации сельского хозяйства "Урал Когнитив Агро". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Cognitive Technologies.

"Студенты университета смогут принимать участие в реальных прорывных проектах по созданию умной сельхозтехники - работах, находящихся на первом крае мировой прикладной науки, тем самым получать неоценимый опыт, повышать свою квалификацию", - сказал ректор УрФУ Виктор Кошкаров.

Программа "Урал Когнитив Агро" рассчитана до 2020 года. Ее основная цель - повысить эффективность отечественных сельхозпредприятий благодаря использованию роботизированных систем и искусственного интеллекта. Для этого организаторы намерены собрать международную команду специалистов, в том числе из студентов УрФУ. Они смогу принять участие в воркшопах по таким направлениям, как компьютерное зрение и нейронные сети в контексте сельского хозяйства.

Планируется, что за время работы программы будут подготовлены более 200 квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта и робототехники. В УрФУ ожидают, что около 340 студентов и специалистов смогут принять участие в "Урал Когнитив Агро".

Суммарные инвестиции в программу в течение ближайших трех лет, как ожидают в Cognitive Technologies, достигнут 3 млрд рублей, из которых собственных - около 800 млн рублей, а еще более 2 млрд составят привлеченные средства. При этом экономический эффект от реализации программы ожидается на уровне не менее 20-30 млрд рублей за счет внедрения роботизированных производственных комплексов.

По данным международной консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, российское сельское хозяйство по уровню производительности труда отстает от Германии в три раза, а по урожайности - в 2,5 - 3 раза. Эксперты "Урал Когнитив Агро" считают, что реализация программы позволит практически ликвидировать отставание к 2022 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
10
Почти 200 участников слета казачьей молодежи сдадут нормы ГТО в Ростовской области
Атомоход "50 лет Победы" перед отправлением в первый в этом году туристический круиз на Северный полюс
7
Крупнейший атомный ледокол "50 лет Победы" отправился с туристами на Северный полюс
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Купальный сезон в Москве может открыться в конце июля
2
Песков: Меркель и Макрон признают ситуацию на Украине недопустимой
3
Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом
4
Похороны Глазунова состоятся на Новодевичьем кладбище 11 июля
5
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
6
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
7
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
Темы дня
Реклама