Оленина, вяленая клюква и конфеты из ягеля: чем Арктика может накормить россиян

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Северное мясо, рыба и дикоросы не только являются гастрономической экзотикой, но и обладают большим набором полезных для организма веществ, чем их южные аналоги. Арктические конфеты из ягеля и шишки, сухарики с добавлением мха: чем еще готовы удивить арктические регионы — в материале ТАСС.

"Дикое" мясо

"Сегодня самая чистая мясная продукция — это оленина. Арктика — достаточно чистый регион, поэтому мясо оленя экологически очень чистый продукт, достаточно дорогой. Также рыба. Северную рыбу в средней полосе не найдешь, там можно сырой рыбой отравиться, а на севере, конечно, она чистая", — сказал ТАСС президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор.

Объемы производства оленины пока скромны. По данным правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), прошедшей зимой в регионе заготовлено 2,6 тыс. тонн мяса оленя, что на 35% больше прошлогоднего забоя. По словам директора Красноярского центра стандартизации и метрологии — организации, занимающейся продвижением региональной продукции и проверкой ее качества, Василия Моргуна, в Красноярском крае несколькими небольшими предприятиями перерабатывается от 1 до 1,5 тыс. тонн оленины в год.

"К сожалению, в Красноярском крае потребляется лишь около 10% от произведенной продукции. Большая часть идет на рынки европейской России. Мясо северного оленя — продукт, который нуждается в организованном брендинге и продвижении как краевой региональный продукт", — отметил Моргун.

Более половины заготовленной на Ямале оленины реализуется внутри округа, остальное отправляется в другие регионы России. Часть идет на экспорт — ЯНАО единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более 2 тыс. тонн мяса.

Ужесточение контроля

По словам генерального директора МУП "Ямальские олени" Евгения Мальцева, перед отправкой на прилавки магазинов проводится тройной контроль качества оленины. Это связано с вспышкой сибирской язвы, которая бушевала в ЯНАО летом 2016 года. "Анализы направляют сразу в две лаборатории - на Ямале и в Тюмени, чтобы на 100% быть уверенным в безопасности. Только после всех экспертиз, ветеринарная служба ставит на мясо клеймо качества, без этой отметки оленина не может появиться в магазинах России и других стран", — пояснил собеседник агентства.

По данным Мальцева, в ходе забойной кампании 2017-2018 гг. заготовка мяса будет увеличена. Ранее сообщалось, что с 2017 года начнутся поставки мяса оленей с Ямала в Германию и Белоруссию. Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" Приуральского района готов поставлять до 100 тонн мяса северного оленя ежегодно. По мнению Моргуна, для продвижения оленины на отечественном рынке необходимо увеличить участие крупных мясокомбинатов в перерабатывающей цепочке.

Северный бренд

В Красноярске идет работа по созданию бренда "Северная енисейская рыба". Ежегодно в регионе вылавливается ее от трех до пяти тыс. тонн. По оценкам Моргуна, примерно 20% от общего улова составляют представители ценных сиговых пород (сиг, муксун, чир, пелядь, ряпушка).

"Этого количества достаточно, чтобы быть представленным на продуктовых рынках в виде сильного бренда. Этот бренд "Северной енисейской рыбы" имеет все шансы, чтобы занять серьезные позиции на мировом рынке. Причина в том, что большая часть продаваемой рыбы ценных пород выращена промышленным образом, в садках, так называемая аквакультура. Физиологическая ценность дикой рыбы, содержание в ее организме важных для организма человека веществ, выше. Комбикормом этого не добиться", — пояснил Моргун.

В 2016 году рыбаки Ямала установили рекорд за последние 15 лет, добыв без малого 10 тыс. тонн рыбы. В планах на 2017 год — добыть 9 тыс. тонн рыбы. "Перед всеми предприятиями стоит задача расширения рынков сбыта. В планах "Салехардского комбината", ключевого переработчика рыбы в регионе, поставки в ближнее зарубежье, Белоруссию и Казахстан", — сказал директор департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай.

По данным крупнейшего предприятия по глубокой переработке рыбы в северной части России Yamal Product, линейка товаров на сегодняшний день представлена готовой продукцией из северной рыбы — пыжьян, чир, ряпушка. Появляются и новые продукты. "Например, это уха. Ингредиенты уже порезаны и подвержены шоковой заморозке, хозяйке нужно только высыпать содержимое пакета в кастрюлю с кипящей водой. Такой продукт появится в самое ближайшее время. Также совсем скоро на прилавках можно будет увидеть тартар из омуля, натуральные спреды из икры, вторые готовые блюда, новые виды пресервов", — отметили на предприятии.

Вместо Польши и Канады

Одними из мировых лидеров по производству и переработке ягод являются Польша и Канада. Именно их вяленые клюква и брусника, а также другие виды ягодной продукции чаще всего попадаются в магазинах. Однако и в России появляются собственные масштабные проекты, например, "Архангельская клюква".

Как рассказал член правления СПК "Архангельская клюква" Михаил Силантьев, уже построена дорога к площадке, где будут расположены плантации, в этом году приступили к строительству мелиоративных сооружений, приобретены саженцы, ведется научное сопровождение проекта. "В этом году начнем делать чеки - земляные ванны, подобные тем, где выращивается рис. На следующий год будем строить чеки и уже сажать ягоды. Плодоносить клюква начинает на третий год, соответственно, первый урожай мы получим в 2020 году", — сказал Силантьев.

"Клюква — это растение, которое в Архангельской области на болоте растет прекрасно. Там мало, что растет. И это продукт, который будет востребован. В Россию клюква завозится, причем из Америки. Помните, Путин общался с комбайнерами и спросил у них, откуда в йогурте клюква? А она оказалась привозная. У нас получится дешевле. Во-первых, не надо далеко везти. Плюс, когда нужна будет вода, у нас такая площадка, что озеро выше болота. Вода сможет поступать самотеком, что тоже будет удешевлять", — пояснил Силантьев.

По его словам, при заключении договоров прописывается минимальный объем урожая в 1,5 кг с кв. метра. Но ученые, которые осуществляют научное сопровождение проекта, утверждают, что возможно получать и до 4-5 кг. Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Как отметил Силантьев, рынок для сбыта продукции есть.

"Большой фронт — к нам приезжали "Вологодская Ягода", "Ягода Карелии" — присматривались, станут ли акционерами или будут покупать продукт. Им интересно. И таких предприятий, которые могут перерабатывать, много, в том числе и в Архангельской области. Может, мы и сами будет перерабатывать, делать соки, варенье", — сказал он.

Арктические конфеты

Рыба, мясо и ягоды - не единственные продукты российского севера. Так, очень популярной продукцией является ценнейшее лекарственное сырье - оленьи панты. На Таймыре планируют производство лекарств из сублимированной крови. Недавно на Ямале изобрели арктические конфеты и фастфуд. Их уже представили посетителям на одной из выставок в Берлине. Конфеты содержат вытяжки из ягеля, мха, березы, черной шишки, кипрея узколистного, сибирской сосны, красной рябины. Этот продукт повышает адаптационные возможности у людей, подверженных значительным умственным и физическим нагрузкам, снижает скорость всасывания глюкозы, оказывает антиоксидантное действие, повышает сопротивляемость к респираторным вирусным инфекциям.

Фастфуд — бездрожжевые сухарики на основе сфагнума (мох), к которым добавляются специальный соус и кипяток. Специалисты центра изучения Арктики за восемь месяцев наладили экспериментальное производство продуктов из местных трав и ягод, сообщил ранее ТАСС замруководителя центра Андрей Лобанов.

"Изначально этот проект задумывался как региональный — мы хотели, чтобы представители коренных народов севера, ведущие оседлый образ жизни, были заняты круглый год. В частности, мы их привлекли для сбора сырья, из которого делали субстрат — ингредиенты для изготовления продуктов. В этот проект было вложено около 1 млн рублей. Средства пошли на закупку оборудования в лабораторию, где мы создаем субстрат и прорабатываем рецепты", — сказал он.

Не только вкусно, но и полезно

На протяжении нескольких лет исследованием продуктов питания и их влияния на здоровье населения занимаются сотрудники Научного центра изучения Арктики в Салехарде. Теория сбалансированного питания говорит о том, что все вещества должны поступать в организм в определенных количествах и определенных соотношениях. На сегодняшний день именно проблема дефицита одних и избытка других веществ влияют на показатели здоровья.

"Если говорить о мясе северного оленя, то химический состав и биологическая ценность именно мышечной ткани оленины чрезвычайно высокая. Практически 99% белков ткани — это полноценные белки, которые состоят из незаменимых аминокислот, то есть эти белки легко усваиваются, также в мясе северного оленя низкая концентрация жира - 5-6%. Именно олений жир содержит большое количество незаменимых жирных кислот", — сказала ТАСС заведующая сектором эколого биологических исследований Центра Елена Агбалян.

По словам Моргуна, красное мясо северного оленя обладает диетическими свойствами: оно содержит все ценные элементы из ягеля — основной пищи северных оленей.

Проведенные недавно учеными красноярского института биофизики исследования подтверждают, что некоторые виды северной рыбы являются чемпионами по содержанию полинасыщенных жирных кислот. Медики установили: омега-кислоты необходимы человеку для нормального функционирования организма, они уменьшают риск болезней сердца и онкологии, способствуют работе мозга.

"Рыба (северная - прим. ТАСС) богата жирорастворимыми витаминами и полинасыщенными кислотами класса омега-3, рыба играет и своего рода профилактическую функцию сердечно-сосудистых патологий, атеросклеротических проявлений, а наша северная ягода в несколько раз больше содержит витаминов и микроэлементов по сравнению с ягодами средней полосы", — отметила Агбалян.