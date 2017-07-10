Виноделы Севастополя хотят увеличить площадь виноградников и создать единый бренд

Эксперты рассказали ТАСС, что необходимо сделать, чтобы реализовать стратегию социально-экономического развития города: на 80% обновить существующие виноградники, подготовить перерабатывающие мощности, а также создать "общий" бренд вина для его более успешного продвижения на рынке.

Особенностью Севастополя является небольшое количество земель сельхозназначения — всего 21 тыс. га. Однако именно здесь существуют идеальные природно-климатические условия для развития виноградарства и виноделия, поэтому эти отрасли являются традиционными для агропромышленного сектора Севастополя.

Море возможностей

По словам врио губернатора Дмитрия Овсянникова, к 2030 году виноградарство и виноделие в Севастополе значительно улучшат нынешние показатели. "В общей сложности инвестиции в реновацию существующих виноградников и закладку новых до 2030 года превысят 20 млрд рублей, эти затраты окупятся и позволят добиться увеличения доли Севастополя на внутрироссийском рынке натуральных вин до 7–10%", — сказал Овсянников.

Он отметил, что если сейчас площадь виноградников составляет около 4,3 тыс. га, то в 2030 году она составит около 10 тыс. га, а севастопольские виноделы будут производить до 60 млн бутылок в год — втрое больше, чем сейчас.

Депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, по инициативе которого в 2014 году был разработан первый вариант стратегии развития Севастополя, считает, что благодаря природно-климатическим особенностям региона город может стать лидером в России по производству высококачественного вина.

"Мы среди регионов России четвертые по производству винограда (по итогам 2016 года — прим. ТАСС) и по вину не сильно уступаем. И мы приняли решение, что должны стать номером один для России по производству высококачественного вина", — пояснил Чалый ТАСС.

Проблемы отрасли

Для достижения таких показателей в городе-герое еще многое предстоит сделать. "Проблемой являются виноградники — порядка 80% из них необходимо обновлять. Второе — это необходимость обновления материально-технической базы предприятий. Третье — это необходимость создания правовой базы для того, чтобы здесь появилась винодельческая провинция, мощный бренд", — обозначил задачи севастопольский винодел Павел Швец.

После воссоединения с Россией в 2014 году ситуация в этой отрасли Севастополя начала меняться. Инвесторы, понимая перспективы, начали вкладывать средства в винодельческие предприятия Севастополя. Примером тому может служить модернизация одного из крупнейших севастопольских предприятий "Золотая Балка".

"Моя жена в школьном возрасте жила под Севастополем, в Балаклаве. Здесь до сих пор живет ее семья, и мы часто сюда приезжали. И когда ездили, видели, что виноградники находятся в плачевном состоянии, много раз задумывались, как здесь все привести в порядок", — рассказал нынешний владелец компании Артем Зуев.

В 2014 году он приобрел предприятие и вложил в модернизацию производства порядка 1 миллиарда рублей. Только в прошлом году здесь на месте старых виноградников заложили 150 га новых, и на этом компания не намерена останавливаться. Есть планы по расширению виноградников и у других севастопольских виноделов. Согласно стратегии, для ускорения воспроизводства посадочного материала в городе планируется создать биотехнологический центр по микроклональному размножению растений, без которого обновление виноградников может сильно затянуться, также планируется создать и развивать центр для селекции и питомник для садоводства, используя коллекцию плодовых деревьев расположенной в Севастополе Крымской помологической станции.

Благодаря этому, уверены составители стратегии, уже к 2024 году на обновленных площадях виноградников можно будет собирать на 42% больший урожай (22 тыс. тонн против 15,5 тыс. тонн — в 2016 году).

Винная провинция Севастополь

Авторы стратегии развития Севастополя в качестве одной из задач считают продвижение региона как территории, где производится хорошее вино. "Развитие отрасли виноделия <…> будет способствовать продвижению бренда "Терруар Севастополь" как региона высококачественного и премиального виноделия", — отмечается в документе.

Терруар — это набор уникальных для каждого винодельческого региона особенностей, позволяющих выращивать в этой местности свой уникальный виноматериал. "У нас старые известняки, близость моря делает климат очень мягким — это позволяет говорить, что здесь можно производить одни из самых лучших вин в России", — пояснил Швец. Винодел отметил, что в еще в 50-е годы прошлого века севастопольская территория была названа лучшей в СССР для производства марочных и шампанских виноматериалов.

"Наша цель — вывести Севастополь в топ, дать людям информацию о регионе как о винной провинции, чтобы они могли сами оценить, увидеть все своими глазами. Все наши виноделы сообща над этим трудятся, мы не конкуренты, а партнеры", — рассказал ТАСС представитель "Золотой Балки" и президент Крымской ассоциации сомелье Максим Ткачиборода.

Без законодательной помощи от государства виноделам в этом вопросе не обойтись. Речь идет о применении маркировки винодельческой продукции знаками вин с защищенным географическим указанием (ВЗГУ) и вин с защищенным наименованием места происхождения (ВЗНМП). Она дает покупателю информацию о том, что вино произведено в конкретном месте и из винограда, выросшего здесь же, причем это вино не просто соответствует нормативным требованиям, но и требованиям к качеству, дополнительно установленным самими виноделами. Виноделы же в этом случае получают снижение ставки акциза как налоговую преференцию.

Несмотря на то, что на уровне федерального законодательства понятия ВЗГУ и ВЗНМП существуют, фактически нормы пока почти не применяются. Поэтому виноделы говорят о необходимости усовершенствования закона.

"Непонятно до конца, чем отличается ВЗГУ от ВЗНМП, до конца непонятна роль саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, их полномочия. Кроме того, для многих производителей в России эти нормы сейчас невыгодны, потому что они не распространяются на вино, произведенное из покупного виноматериала, а такая продукция сейчас занимает больше половины рынка российского вина. Конечно, некоторые отраслевые союзы, некоторые производители делают все возможное, чтобы затормозить принятие этих решений, воплотить эти инициативы в жизнь", — отметил винодел Павел Швец.

Винный туризм

Еще одно из направлений, которое планируют развивать в Севастополе для поддержки виноделия, — винный туризм. Это не только способ привлечения туристов в регион, но и серьезный маркетинговый инструмент по продвижению собственной продукции. Поэтому на крупных предприятиях Севастополя винному туризму уделяется большое внимание.

К примеру, летом 2016 года в "Золотой балке" была открыта Шампанерия с современным дегустационным залом и террасой на крыше, откуда открываются прекрасные виды на балаклавскую долину. Появилось в городе и новое пространство "ТерруАрт", где проводятся мероприятия, объединяющие музыку, живопись, поэзию и искусство виноделия. Также открылся винный подвал, где хранятся бочки с выдержанными тихими винами и бутылки классических игристых вин. А в ближайшее время должен открыться ресторан с авторской кухней на основе крымских продуктов, в том числе сыров местного производства и устриц.

Однако пока в масштабе региона рано говорить о том, что направление винного туризма состоялось.

"Сейчас это несколько точек, а когда появится 30–50 — вот тогда это будет винный туризм с существенным потоком. Для города это означает приток гостей, которые будут жить в гостиницах, питаться в ресторанах, пользоваться другими услугами", — пояснил Швец.

Поддержка государства

По словам экспертов, без государственной поддержки достичь показателей, заложенных в стратегии развития Севастополя, невозможно. Разработчики документа указывают, что властям в ближайшие годы необходимо сосредоточиться на решении земельных вопросов и повышении эффективности землепользования, развитии инфраструктуры — дорог, водо- и электроснабжения для виноделов. Кроме того, необходимо субсидирование отрасли на возмещение части затрат на развитие.

Уже сейчас виноградари и виноделы Севастополя получают существенную государственную поддержку. "Есть программы по мелиорации, приобретению новой техники, закладке новых виноградников. За счет этого можно покрыть 70% затрат, это огромные суммы, это для отрасли очень перспективно, очень привлекательно для инвесторов. И это работает не на словах, работает по-настоящему", — отметил Швец.

Фермер Ян Белявский рассказал ТАСС, что его хозяйство "Горный Агроинвест" за счет поддержки властей смогло существенно обновить парк сельхозтехники. "За счет программы компенсации на приобретение сельскохозяйственной техники в 2016 году мы приобрели два трактора, навесное оборудование, в том числе и дорогостоящее, привезенное из Сицилии. Всего было потрачено около 6 млн рублей. Поддержка, выраженная в цифрах, — это 4 млн рублей, возмещенных нам государством", — сказал винодел.

По словам фермера, осенью 2017 года хозяйство планирует закупить и высадить почти 60 тыс. саженцев на ранее подготовленной земле. "Надеемся, что программа субсидирования возмещения части затрат на закладку и уход виноградников существенно облегчит дальнейшее развитие нашего фермерского хозяйства", — добавил он.

Согласно проекту стратегии, к 2024 году благодаря поддержке государства парк техники в отрасли будет обновлен на 60%, а к 2030 году — на 90%.

В целом, по мнению виноделов, показатели роста, заложенные в стратегии, стоит рассматривать скорее как цель, к которой необходимо стремиться, а не как обязательные результаты. "Я думаю, что цифры, указанные в стратегии, нужно воспринимать как целевые показатели. Сейчас, когда мы с руководством города займемся разработкой дорожной карты, будут сделаны более точные расчеты и станет понятно, насколько они достижимы", — отметил Швец.

По его мнению, гораздо важнее то, что стратегия дает понимание для представителей отрасли, что вектор отношения государства к виноградарству и виноделию не изменится ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. А это важно, потому что производство вина — дело "долгоиграющее", и в среднем от момента принятия решения о создании компании до продажи первой продукции проходит 7–10 лет.

Андрей Мединский