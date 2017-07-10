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Мантуров предложил использовать роботов в труднодоступных районах России

В стране
10 июля, 15:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Министр промышленности и торговли считает, что производители роботов должны создавать технологические решения, которые будут использоваться для освоения территорий

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров считает, что для освоения труднодоступных территорий России необходимо использовать роботов. Такое мнение он высказал, выступая на международной промышленной выставке "Иннопром-2017".

"У нас территория огромная, но много ее частей просто недоступна для человека. Это шикарная площадка для роботов", - сказал он.

По словам министра, производители роботов должны ориентироваться не только на автоматизацию производственных процессов, но и создавать технологические решения, которые будут использоваться для освоения территорий.

Кроме того Мантуров уверен, что не стоит бояться роста безработицы из-за развития робототехники. Он напомнил, что аналогичные страхи существовали и в начале применения ламп накаливания. Министр подчеркнул, что необходима грамотная государственная политика, чтобы освобождающаяся рабочая сила использовалась в других сферах, например, в малом и среднем бизнесе.

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