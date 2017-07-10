Экскурсионную программу круиза в Крым расширили посещением святых мест

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СОЧИ, 10 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Программа пребывания в портах Крыма в рамках круиза по маршруту Сочи - Крым расширена за счет посещения храмов и памятников истории христианства на полуострове. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в компании-операторе "Черноморские круизы".
"В рекомендованную береговую программу для пассажиров лайнера "Князь Владимир" включены экскурсии по храмам и знаковым для верующих местам. В частности, вниманию паломников и любознательных туристов предлагается экскурсия "Святые места Крыма", во время которой можно совершить путешествие по древним христианским святыням, известным своими православными реликвиями, чудодейственными источниками и, безусловно, большой интересной историей", - сказали в компании.
Круизная линия из Сочи в Крым заработала с 11 июня, средняя загрузка рейсов превышает 40%. За счет семейных пассажиров организаторы круиза надеются к осени увеличить загрузку рейсов до 70%.
На борту завершившегося накануне четвертого рейса лайнера "Князь Владимир" морское путешествие в Крым совершили представители католической общины из Москвы. Как рассказала ТАСС участница круиза Мария Береза, группа из 16 человек, среди которых 11 детей, обязательно посещала костелы в каждом порту по маршруту поездки.
"Цель нашей поездки была больше ознакомительной. Еще на борту мы через сотрудника экскурсионной фирмы смогли составить для себя экскурсионную программу, включающую посещение католических храмов в Ялте, Севастополе и Сочи", - отметила собеседница агентства. По ее словам, команда лайнера пошла навстречу верующим и по их просьбе предоставила для групповых молитв отдельный зал.
В Крыму сохранилось множество уникальных мест, связанных с историей основных религий: ислама, иудаизма и христианства.
Согласно преданиям, одним из первым христианство на Крымском полуострове проповедовал апостол Андрей Первозванный. Ряд исторических источников гласит, что именно в Крыму около 97 года принял мученическую смерть папа римский, святой Климент. В VII веке на крымские берега был сослан другой римский первосвященник - Святой Мартин I, где он и скончался.
Лайнеру, выполняющему круизы в Крым, название "Князь Владимир" было присвоено не случайно. С именем русского князя связано множество исторических мест на Черноморском побережье. В 988 году в Херсонесе, или Корсуни на территории современного Севастополя, состоялось крещение Великого князя Владимира Святославовича. В честь этого события в XIX веке была построена одна из главных православных святынь Севастополя - Владимирский собор.
Наиболее посещаемыми паломниками местами также являются Свято-Георгиевский Балаклавский мужской монастырь и Свято- Успенский пещерный монастырь в Бахчсарае. Один из старейших пещерных монастырей Крыма - Инкерманский Свято- Климентовский мужской монастырь. Из Киева сюда была передана частица мощей святого священномученика Климента.